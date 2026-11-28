1. Nguyên nhân gây tóc bạc sớm

Tóc bạc sớm thường được hiểu là tóc bạc xuất hiện trước độ tuổi thường gặp trong một nhóm dân số. Mốc tuổi cụ thể có thể khác nhau tùy đặc điểm di truyền cùng các yếu tố khác.

Màu tóc được quyết định chủ yếu bởi melanin - sắc tố do các tế bào trong nang tóc tạo ra. Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động của các tế bào này suy giảm, lượng melanin giảm dần khiến tóc chuyển sang màu xám hoặc trắng.

Một số yếu tố khác có thể liên quan đến tình trạng tóc bạc sớm, chẳng hạn hút thuốc, một số bệnh lý hoặc thiếu hụt dinh dưỡng. Căng thẳng kéo dài cũng được ghi nhận có liên quan đến quá trình bạc tóc nhưng mức độ ảnh hưởng ở từng người.

Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên quan giữa tóc bạc sớm và tình trạng thiếu hụt vi chất, trong đó có vitamin B12, vitamin D, sắt, đồng, kẽm và đôi khi là canxi. Tuy nhiên, mối liên quan này không đồng nghĩa thiếu các chất trên là nguyên nhân của mọi trường hợp tóc bạc.

Thiếu vitamin B12 hoặc sắt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và cần được phát hiện, điều trị đúng cách nhưng hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định bổ sung các vi chất này sẽ giúp tóc bạc do lão hóa trở lại màu đen.

Bổ sung vitamin có thể hỗ trợ cải thiện tóc bạc sớm một số trường hợp thiếu dinh dưỡng. Ảnh minh họa AI.

2. Thực phẩm bổ sung có thể ngăn ngừa tóc bạc không?

Một số báo cáo và tổng quan nghiên cứu cho thấy tóc bạc sớm có thể cải thiện ở một số người sau khi điều trị tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, chẳng hạn thiếu vitamin B12 hoặc sắt. Dù vậy, bằng chứng còn hạn chế và không thể suy rộng thành hiệu quả của viên uống "chống bạc tóc" ở người không thiếu chất.

Các sản phẩm được quảng cáo giúp tóc đen trở lại hiện chưa có bằng chứng lâm sàng đủ mạnh chứng minh hiệu quả. Thực phẩm bổ sung cũng không được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đánh giá và phê duyệt trước khi lưu hành theo cách áp dụng với thuốc. Vì vậy, người dùng cần thận trọng với quảng cáo về công dụng và độ an toàn.

Không nên tự ý dùng liều cao hoặc phối hợp nhiều loại vitamin, khoáng chất. Bổ sung quá mức có thể gây hại. Một số chất như vitamin A và selen khi dùng quá nhiều có thể liên quan đến rụng tóc. Nếu tóc bạc nhiều khi còn trẻ, đặc biệt khi đi kèm các triệu chứng khác, nên trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân thay vì tự bổ sung vitamin.

3. Ăn uống thế nào để hỗ trợ sức khỏe mái tóc?

Chế độ ăn đa dạng, cân đối giúp cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho tóc và sức khỏe tổng thể. Có thể ưu tiên:

- Cá, trứng, thịt nạc, sữa và các loại đậu để bổ sung protein và một số vi chất.

- Rau lá xanh, trái cây, đặc biệt là các loại quả giàu vitamin C.

- Các loại hạt và thực phẩm giàu chất béo không bão hòa.

- Thực phẩm chứa vitamin B12, sắt, đồng và kẽm, tùy nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người.

Không nên áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe hoặc loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm mà không có kế hoạch thay thế phù hợp, vì có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng. Ăn uống đầy đủ hỗ trợ tóc khỏe mạnh nhưng không bảo đảm ngăn được tóc bạc do tuổi tác hoặc di truyền.

4. Khi nào nên đi khám?

Nếu tóc bạc xuất hiện sớm, tăng nhanh hoặc đi kèm mệt mỏi kéo dài, da xanh, tê bì, thay đổi cân nặng hay các triệu chứng bất thường khác, nên trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ sẽ xem xét tiền sử, chế độ ăn, thuốc đang dùng và các dấu hiệu đi kèm để quyết định có cần xét nghiệm hay không.

Không phải ai có tóc bạc cũng cần làm xét nghiệm vi chất hoặc xét nghiệm máu diện rộng. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định công thức máu, xét nghiệm vitamin B12, sắt hoặc đánh giá chức năng tuyến giáp và các xét nghiệm khác khi có căn cứ lâm sàng.

Bên cạnh đó, không hút thuốc lá, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng giúp duy trì sức khỏe tổng thể nhưng không có tác dụng chắc chắn làm tóc bạc đen trở lại. Với tóc bạc do lão hóa hoặc di truyền, hiện chưa có bằng chứng cho thấy vitamin hay thực phẩm bổ sung có thể đảo ngược quá trình này.