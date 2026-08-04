Sắc vóc Á hậu Miss Grand Vietnam 'nối gót' Hương Giang thi MGI All Star

Sau khi được xướng tên ở vị trí Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, Ngô Bảo Ngọc được thông báo trở thành đại diện Việt Nam tại MGI All Stars mùa hai.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu sắc đẹp sau thành tích Á hậu 2 đầy ấn tượng của Hương Giang tại Thái Lan hồi tháng 5 vừa qua.

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995 tại TP.HCM, từng tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, khoa Vận tải Hàng không thuộc Học viện Hàng không Việt Nam. Trước khi đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, cô là gương mặt quen thuộc và từng nhiều lần ghi dấu ấn tại các cuộc thi cấp quốc gia.

Cô từng lọt top 10 và đạt giải phụ “Người đẹp biển” ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Sau đó một năm, cô tiếp tục ghi danh lọt top 5 ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và giành một số giải phụ như “Best Catwalk”, “Người đẹp biển”, “Đại sứ môi trường”.

Bên cạnh đó, ngoại hình của người đẹp cũng là lợi thế đáng kể. Á hậu cao 1m75, sở hữu số đo ba vòng 82-60-91 cm. Cô hoạt động ở ngành giải trí với vai trò người mẫu và từng tham gia cuộc thi Supermodel Me tại Singapore.

Theo chia sẻ của Ngô Bảo Ngọc, mỗi người đều sở hữu một hành trình riêng và không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để theo đuổi ước mơ nếu vẫn còn khát khao cống hiến.

Đời thường, nàng hậu theo đuổi phong cách thời trang cá tính, quyến rũ. Cô sở hữu làn da nâu và vẻ đẹp khỏe khoắn, gợi cảm.

Trước khi giành ngôi Á hậu, Ngô Bảo Ngọc cũng là gương mặt được khán giả yêu mến. Cô sở hữu hơn 170.000 người theo dõi trên trang cá nhân.

Nàng hậu sẽ có hơn 4 tháng trước khi bước vào MGI All Stars mùa 2. Nếu có sự chuẩn bị tốt về ngoại ngữ, chiến lược truyền thông và giữ được phong độ ổn định trong suốt hành trình, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 được dự đoán có cơ hội trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của mùa giải.