Theo TVBS, nghiên cứu của Mayo Clinic (Mỹ), công bố năm 2017 trên tạp chí khoa học Cell Metabolism, đã so sánh tác động của ba phương pháp tập luyện đối với sức khỏe tế bào, gồm tập luyện cường độ cao ngắt quãng (HIIT), tập tạ và kết hợp tập aerobic với rèn luyện sức mạnh.

Nghiên cứu tuyển chọn 72 người trưởng thành khỏe mạnh nhưng có thói quen ít vận động, chia thành hai nhóm tuổi: 18-30 và 65-80. Những người tham gia được phân vào các chương trình tập luyện kéo dài 12 tuần hoặc nhóm đối chứng không tập luyện.

Nhóm HIIT: Tập đạp xe cường độ cao ba ngày mỗi tuần. Mỗi buổi gồm bốn phút đạp hết sức, ba phút nghỉ, lặp lại bốn chu kỳ. Ngoài ra, người tham gia đi bộ trên máy ở cường độ vừa phải hai ngày mỗi tuần.

HIIT (High-Intensity Interval Training) là phương pháp tập luyện cường độ cao ngắt quãng, luân phiên giữa các khoảng vận động hết sức và thời gian nghỉ hoặc vận động nhẹ để phục hồi. Ảnh: Lose It

Nhóm tập tạ: Tập luyện sức mạnh cho thân trên và thân dưới hai ngày mỗi tuần, mỗi động tác thực hiện bốn hiệp, mỗi hiệp 8-12 lần.

Nhóm kết hợp: Đạp xe cường độ vừa phải 30 phút mỗi buổi, năm ngày trong tuần, kết hợp tập sức mạnh nhẹ bốn ngày.

Sau 12 tuần, nhóm HIIT ghi nhận mức cải thiện đáng chú ý nhất về chức năng ty thể - bộ phận được ví như nhà máy năng lượng của tế bào. Cụ thể, khả năng hoạt động của ty thể tăng 49% ở nhóm người trẻ và 69% ở nhóm lớn tuổi.

Trong khi đó, nhóm tập luyện kết hợp ghi nhận mức tăng 38% ở người trẻ nhưng không có thay đổi đáng kể ở nhóm lớn tuổi. Tập tạ đơn thuần không tạo ra cải thiện nổi bật về chức năng ty thể, song lại có lợi thế trong việc tăng khối lượng cơ nạc, duy trì cơ bắp và cải thiện sức mạnh.

Nghiên cứu cũng cho thấy cả ba hình thức tập luyện đều giúp cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ duy trì quá trình chuyển hóa khỏe mạnh. Khả năng hô hấp và sức bền tim phổi được cải thiện rõ hơn ở nhóm HIIT và nhóm tập luyện kết hợp.

Vì sao HIIT có thể hỗ trợ làm chậm lão hóa?

Ty thể đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất năng lượng để duy trì hoạt động của tế bào. Khi tuổi tác tăng lên, chức năng của bộ phận này có thể suy giảm, ảnh hưởng đến khả năng vận động, trao đổi chất và sức khỏe tổng thể.

Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, HIIT thúc đẩy quá trình tổng hợp protein trong tế bào, từ đó giúp tăng số lượng và cải thiện hiệu suất hoạt động của ty thể. Nhờ vậy, tế bào cơ có khả năng tạo năng lượng tốt hơn và tăng cường khả năng tự sửa chữa.

Đây là một trong những cơ chế được các nhà khoa học quan tâm khi nghiên cứu mối liên hệ giữa vận động và lão hóa. Tuy nhiên, kết quả cải thiện chức năng ty thể không đồng nghĩa cơ thể có thể đảo ngược tuổi sinh học hay ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa.

Theo nghiên cứu, HIIT kích thích hoạt động của ty thể, cải thiện khả năng sản xuất năng lượng và chức năng tế bào, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực và làm chậm một số dấu hiệu lão hóa. Ảnh: Crunch Fitness

Hỗ trợ đốt mỡ, giảm cân

Bên cạnh lợi ích đối với sức khỏe tế bào, HIIT còn được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ đốt mỡ và kiểm soát cân nặng. Việc liên tục luân phiên giữa các khoảng vận động cường độ cao và thời gian nghỉ ngắn giúp cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng trong thời gian tập luyện. Sau buổi tập, quá trình trao đổi chất có thể tiếp tục tăng trong một khoảng thời gian, khiến cơ thể tiêu thụ thêm calo để phục hồi.

Khi kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện sức mạnh, HIIT giúp giảm mỡ, duy trì khối lượng cơ, cải thiện độ săn chắc và hỗ trợ giữ dáng. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào mức thâm hụt calo tổng thể và tính đều đặn trong luyện tập.

Công thức tập luyện giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai

Tiến sĩ K. Sreekumaran Nair, người đứng đầu nghiên cứu, cho rằng nếu chỉ có thể lựa chọn một hình thức vận động, HIIT là phương pháp đáng cân nhắc. Tuy nhiên, kết hợp tập cường độ cao ngắt quãng ba đến bốn ngày mỗi tuần với tập tạ vào những ngày khác có thể mang lại lợi ích toàn diện hơn. Sự kết hợp này vừa hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chức năng chuyển hóa, vừa giúp duy trì khối lượng cơ và sức mạnh khi tuổi tác tăng lên.

Theo khuyến nghị của Mayo Clinic được TVBS dẫn lại, phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh nên duy trì ít nhất 150 phút vận động aerobic cường độ vừa phải mỗi tuần, đồng thời tập luyện sức mạnh tối thiểu hai ngày.

Ba lưu ý khi bắt đầu tập luyện

Tăng cường độ từ từ: HIIT đòi hỏi thể lực và sức bền tim phổi tương đối tốt. Người ít vận động hoặc mới tập nên bắt đầu bằng đi bộ nhanh, đạp xe nhẹ, sau đó tăng dần cường độ. Người lớn tuổi nên có sự hướng dẫn của huấn luyện viên hoặc chuyên gia phù hợp.

Kết hợp HIIT, tập luyện kháng lực và chế độ ăn uống cân bằng giúp người trung niên kiểm soát cân nặng, duy trì khối cơ, cải thiện chuyển hóa và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ảnh: Crunch Fitness

Kết hợp tập tim mạch và sức mạnh: Không nên chỉ tập trung vào các bài đốt năng lượng mà bỏ qua rèn luyện cơ bắp. Tập tạ giúp duy trì khối lượng cơ, cải thiện sức mạnh và hỗ trợ khả năng vận động khi lớn tuổi.

Lắng nghe cơ thể: Không cần ép bản thân thực hiện những bài tập quá sức để đạt hiệu quả nhanh. Nên lựa chọn cường độ phù hợp với thể trạng, dành thời gian phục hồi và duy trì lịch tập đều đặn.