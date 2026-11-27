Mỹ nhân càn quét mọi thảm đỏ Hàn Quốc
Moon Ga Young được khen ngợi là nữ thần thế hệ mới. Nữ diễn viên sinh năm 1999 mang vẻ đẹp quyến rũ, rực rỡ bước lên thảm đỏ các sự kiện điện ảnh, thời trang Hàn Quốc. Nhờ vóc dáng như người mẫu, cô thu hút ống kính truyền thông.
Mỹ nhân sinh năm 1996 thường xuyên đứng top các BXH nhan sắc do các trang tin, tạp chí Hàn bình chọn. Nữ diễn viên có nhan sắc ngọt ngào nhưng lại thu hút bởi thân hình nóng bỏng cùng chiều cao 1,69 m với tỷ lệ cân đối, đôi chân thon dài miên man. Cô được miêu tả là có "gương mặt thiên thần, body ác quỷ", hai khí chất hòa trộn tạo nên sức quyến rũ khó cưỡng.
Màn xuất hiện của Moon Ga Young trong show Dolce & Gabbana mới đây khiến nhiều khán giả ngạc nhiên.
Theo Minh Vũ ([Tên nguồn])
Nguồn: https://tienphong.vn/my-nhan-can-quet-moi-tham-do-han-quoc-post1897863.tpoNguồn: https://tienphong.vn/my-nhan-can-quet-moi-tham-do-han-quoc-post1897863.tpo-27/11/2026 12:05 PM (GMT+7)