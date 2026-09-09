Điều bất ngờ Đỗ Thị Hà tiết lộ với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam
Ngày 8/9, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Từ những câu chuyện về chăm sóc da trong nhà chung đến kỹ năng catwalk, giao tiếp bằng ánh mắt, Đỗ Thị Hà chia sẻ với thí sinh những bài học thực tế từ hành trình từng giúp cô chinh phục chiếc vương miện danh giá.
Trở lại gặp gỡ các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Thị Hà mang đến những câu chuyện gần gũi về hành trình cách đây 6 năm. Từ cô gái trẻ bước vào nhà chung với nhiều bỡ ngỡ, Đỗ Thị Hà sau đó trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020 và đại diện Việt Nam tham dự Miss World, lọt vào Top 13 chung cuộc.
Một trong những câu chuyện khiến nhiều thí sinh thích thú là trải nghiệm của Đỗ Thị Hà trong thời gian ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cho biết lịch trình hoạt động dày đặc cùng tần suất trang điểm thường xuyên từng khiến làn da dễ nổi mụn, cơ thể cũng có lúc rơi vào trạng thái mệt mỏi. Tuy nhiên, nhìn lại hành trình ấy, Đỗ Thị Hà vẫn coi đó là một phần ký ức đẹp trong cuộc đời.
Thông điệp của Đỗ Thị Hà dành cho các thí sinh là hãy tự nhiên, thoải mái với những khuyết điểm của bản thân. "Thay vì cố biến mình thành phiên bản hoàn hảo, các bạn cần hiểu điểm mạnh, điểm yếu của mình để từng bước hoàn thiện hơn", cô chia sẻ.
Theo Đỗ Thị Hà, sự tự tin không chỉ được tạo ra bằng việc khoác lên mình một bộ váy đẹp hay bước lên sân khấu. Nó phải đến từ những giá trị được tích lũy bên trong mỗi người. Cô cho rằng trong hành trình chinh phục vương miện, các thí sinh cần không ngừng trau dồi tri thức, kỹ năng, chăm sóc cơ thể, làn da và rèn luyện thần thái.
Bên cạnh những bí quyết về chăm sóc bản thân và giữ vững tâm lý, Đỗ Thị Hà dành thời gian chia sẻ với thí sinh về kỹ năng trình diễn. Một trong những điểm cô đặc biệt nhấn mạnh là ánh mắt khi catwalk.
Đỗ Thị Hà thị phạm catwalk cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo cô, ánh mắt là yếu tố quan trọng tạo nên thần thái và thể hiện sự tự tin. Một người có bước đi tốt nhưng ánh mắt vô định, không biết hướng về đâu sẽ khó tạo được kết nối với khán giả.
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà hiện đang vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/09/2026 09:18 AM (GMT+7)