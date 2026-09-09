Điều bất ngờ Đỗ Thị Hà tiết lộ với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Trở lại gặp gỡ các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Thị Hà mang đến những câu chuyện gần gũi về hành trình cách đây 6 năm. Từ cô gái trẻ bước vào nhà chung với nhiều bỡ ngỡ, Đỗ Thị Hà sau đó trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020 và đại diện Việt Nam tham dự Miss World, lọt vào Top 13 chung cuộc.

Các thí sinh hào hứng khi có cơ hội chào đón Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. Những ngày qua, 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam có cơ hội gặp gỡ nhiều chuyên gia, giảng viên, khách mời. Mỗi nhân vật lại mang tới cho họ kỹ năng, câu chuyện truyền cảm hứng để làm hành trang chinh phục vương miện.

Nhiều thí sinh đã dành cho Đỗ Thị Hà các câu hỏi về cách chăm sóc làn da, sức khỏe, tinh thần để luôn rạng rỡ trong quá trình tham dự cuộc thi. Nhiều thí sinh cho biết với tần suất make-up và tham gia lịch trình dày đặc, họ dễ bị nổi mụn và khó giữ được thần thái rạng rỡ.

Một trong những câu chuyện khiến nhiều thí sinh thích thú là trải nghiệm của Đỗ Thị Hà trong thời gian ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cho biết lịch trình hoạt động dày đặc cùng tần suất trang điểm thường xuyên từng khiến làn da dễ nổi mụn, cơ thể cũng có lúc rơi vào trạng thái mệt mỏi. Tuy nhiên, nhìn lại hành trình ấy, Đỗ Thị Hà vẫn coi đó là một phần ký ức đẹp trong cuộc đời.

Với 53 cô gái đang trải qua những ngày tháng chinh phục vương miện, Hoa hậu Việt Nam 2020 nhắn nhủ thí sinh cần biết cách chăm sóc bản thân, đặc biệt là làn da và cơ thể. Một diện mạo khỏe khoắn, rạng rỡ không chỉ giúp thí sinh xuất hiện tự tin trước ban giám khảo mà còn góp phần tạo nên thần thái trên sân khấu.

Đỗ Thị Hà cho rằng vẻ đẹp của một thí sinh không chỉ nằm ở lớp trang điểm hay những bộ trang phục lộng lẫy. Cô nhắc các thí sinh về một trong những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam luôn theo đuổi đó là vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo. Vì thế, cô khuyên thí sinh không cần gồng mình để trở thành một người khác hay cố gắng chứng minh bản thân trước mọi người.

Thông điệp của Đỗ Thị Hà dành cho các thí sinh là hãy tự nhiên, thoải mái với những khuyết điểm của bản thân. "Thay vì cố biến mình thành phiên bản hoàn hảo, các bạn cần hiểu điểm mạnh, điểm yếu của mình để từng bước hoàn thiện hơn", cô chia sẻ.

Theo Đỗ Thị Hà, sự tự tin không chỉ được tạo ra bằng việc khoác lên mình một bộ váy đẹp hay bước lên sân khấu. Nó phải đến từ những giá trị được tích lũy bên trong mỗi người. Cô cho rằng trong hành trình chinh phục vương miện, các thí sinh cần không ngừng trau dồi tri thức, kỹ năng, chăm sóc cơ thể, làn da và rèn luyện thần thái.

Bên cạnh những bí quyết về chăm sóc bản thân và giữ vững tâm lý, Đỗ Thị Hà dành thời gian chia sẻ với thí sinh về kỹ năng trình diễn. Một trong những điểm cô đặc biệt nhấn mạnh là ánh mắt khi catwalk.

Đỗ Thị Hà thị phạm catwalk cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo cô, ánh mắt là yếu tố quan trọng tạo nên thần thái và thể hiện sự tự tin. Một người có bước đi tốt nhưng ánh mắt vô định, không biết hướng về đâu sẽ khó tạo được kết nối với khán giả.

Đỗ Thị Hà catwalk cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Đỗ Thị Hà khuyên các cô gái cần học cách giao tiếp bằng ánh mắt khi trình diễn. Thí sinh cần biết kiểm soát ánh mắt, tạo sự kết nối và thể hiện cảm xúc phù hợp với từng khoảnh khắc trên sân khấu.