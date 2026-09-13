Nhã Phương mặc sexy đi sự kiện

Nhã Phương diện đầm trắng ôm sát cơ thể, tôn vóc dáng thon gọn dù đã trải qua ba lần sinh nở.

Thiết kế trễ vai với phần ngực áo khoét sâu tạo điểm nhấn, giúp cô khoe khéo vòng một gợi cảm.

Bà xã Trường Giang trang điểm theo phong cách Hàn Quốc với tông hồng - cam ngọt ngào, búi tóc cao hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch.

Cô được nhiều đồng nghiệp, khán giả khen nhan sắc tươi tắn, trong trẻo.

Nhã Phương ngồi cùng dàn mỹ nhân kém tuổi, gồm hoa hậu Thanh Thủy (bìa trái), hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Hạ Anh (bìa phải).

Dù vậy, bà mẹ ba con vẫn nổi bật, thu hút sự chú ý của giới truyền thông và khán giả.

Ngôi sao phim Chiếc lá cuốn bay đến từ Thái Lan cũng góp mặt tại sự kiện.

Cô được trợ lý và đội vệ sĩ tháp tùng khi di chuyển vào bên trong nơi tổ chức chương trình.

Baifern đã nhiều lần đến TP HCM tham dự các hoạt động về phim ảnh, thời trang và làm đẹp. Cô cảm nhận khán giả Việt thân thiện, luôn dành sự yêu mến và hiếu khách cho các nghệ sĩ nước ngoài.

Ca sĩ, diễn viên Chi Pu cũng có mặt để giao lưu với khán giả.

Ca sĩ Văn Mai Hương 'đọ dáng' MC Thanh Thanh Huyền (phải).

Ca sĩ Lamoon Diễm Hằng phối đầm cúp ngực với găng tay ren, tạo ấn tượng.