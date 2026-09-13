Sau "Mesdames Thanh Sắc", siêu mẫu Thanh Hằng xả hơi đi du lịch với bộ bikini khoe trọn ba vòng quyến rũ

Siêu mẫu Thanh Hằng diện bikini khoe body cực gợi cảm và sexy. (Ảnh: FBNV)

Siêu mẫu Thanh Hằng xả hơi trong chuyến du lịch với bộ bikini khoe trọn ba vòng quyến rũ

Sau khoảng thời gian dốc toàn bộ tâm huyết cho dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc – nơi cô vừa đảm nhận vai nữ chính Cầm Thanh vừa thử sức ở vai trò nhà sản xuất, siêu mẫu Thanh Hằng đã chính thức tự thưởng cho mình những ngày "xả hơi" trọn vẹn. Trên trang cá nhân, chân dài hàng đầu làng mốt Việt liên tục cập nhật những khoảnh khắc đời thường tràn đầy năng lượng, khẳng định sức hút chưa từng hạ nhiệt của một "chị đại" Vbiz.

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe đôi chân dài 1m2 trong bộ bikini màu cam rực rỡ. (Ảnh: FBNV)

Gây chú ý nhất trong loạt ảnh cập nhật mới nhất chính là khoảnh khắc siêu mẫu Thanh Hằng thả dáng quyến rũ trước biển trong bộ bikini gợi cảm. Dù đã chạm ngưỡng U50, siêu mẫu vẫn giữ vững phong độ sắc vóc đỉnh cao với đường cong ba vòng chuẩn chỉnh, đôi chân dài 1,12m miên man và cơ bụng săn chắc đáng ngưỡng mộ.

Để hóa thân vào vai diễn nhiều dằn xé và thực hiện các phân cảnh hành động trong Mesdames Thanh Sắc, Thanh Hằng từng trải qua không ít trầy xước, bầm tím trên cơ thể. Nhưng khi trở về với đời thường, tinh thần tươi trẻ cùng làn da khỏe khoắn của cô đã đập tan mọi dấu vết mệt mỏi, nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Để thể hiện trọn vẹn một vai diễn nhiều giằng xé và chinh phục những phân cảnh hành động trong Mesdames Thanh Sắc, Thanh Hằng đã không ít lần đánh đổi bằng những vết trầy xước, bầm tím trên cơ thể. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh chuyến nghỉ dưỡng nạp lại năng lượng, siêu mẫu Thanh Hằng cũng dành thời gian hội ngộ cùng những người em thân thiết trong showbiz. Bữa tối ấm cúng, tràn ngập tiếng cười giữa Thanh Hằng cùng ca sĩ Chi Pu và diễn viên Anh Đào nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Không lên đồ cầu kỳ hay trang điểm đậm, Thanh Hằng xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc nhưng vẫn toát lên thần thái sang trọng. Cuộc gặp gỡ giữa các mỹ nhân đa tài của showbiz Việt khiến khán giả thích thú bởi tình bạn gắn kết, vui vẻ sau những ngày làm việc bận rộn.

Tận hưởng ngày nghỉ lễ sang chảnh bên ông xã

Thanh Hằng cùng chồng - nhạc trưởng Trần Nhật Minh dạo phố. (Ảnh: FBNV)

Không thể thiếu trong chuỗi ngày thảnh ngơi của người đẹp chính là sự đồng hành từ ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Cặp đôi tiếp tục khiến dân tình ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân ngọt ngào và bình yên.

Siêu mẫu Thanh Hằng cũng chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng ngày nghỉ lễ bên chiếc xe sang đắt giá cùng điểm nhấn là chiếc túi xách Hermes Kelly 32 Croco Porosas Bordeaux Gold Hardware xa xỉ – món phụ kiện đẳng cấp tôn lên gu thời trang thượng lưu của siêu mẫu.

Siêu mẫu Thanh Hằng tận hưởng ngày nghỉ lễ với diện mạo sang trọng khi diện hàng hiệu từ đầu đến chân, sánh đôi bên chiếc xe sang. (Ảnh: FBNV)

Cô cùng chồng thoải mái dạo phố, đi mua sắm và dành trọn không gian riêng tư cho nhau. Sự chăm sóc tỉ mỉ và đồng hành êm đềm của nhạc trưởng Trần Nhật Minh chính là hậu phương vững chắc giúp Thanh Hằng luôn thăng hoa trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Siêu mẫu Thanh Hằng trong phim "Mesdames Thanh Sắc". (Ảnh: FBNV)

Siêu mẫu Thanh Hằng hóa thân thành Cầm Thanh, một đệ nhất mỹ nhân kiêm vũ nữ được săn đón bậc nhất tại vũ trường Kim Đô ở Sài Gòn thập niên 1960 trong phim "Mesdames Thanh Sắc". (Ảnh: FBNV)

Khép lại những vai diễn đầy áp lực và những quyết định nghệ thuật táo bạo, Thanh Hằng ở thời điểm hiện tại đang tận hưởng trọn vẹn sự cân bằng: quyến rũ trên đường đua thời trang, nhiệt huyết với điện ảnh và viên mãn bên tổ ấm nhỏ.