Cả xóm rủ nhau đi xem 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngoài đời

Khi những chiếc xe chở 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dừng trước cổng chợ San Thàng (Lai Châu), nhiều người dân lập tức ùa tới, vây quanh các cô gái để chụp ảnh, xin chữ ký, livestream khoảnh khắc lần đầu gặp những cô gái.

Không ít người đã chờ từ chiều, có người vượt hàng chục cây số, người đang bán hàng cũng tạm gác công việc để đến chợ. Trong không gian phiên chợ vùng cao, những chiếc điện thoại hoạt động hết công suất, ghi lại cuộc hội ngộ đặc biệt giữa người dân Lai Châu và thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được người dân chào đón khi tới giao tham quan, trải nghiệm ở chợ San Thàng, Lai Châu. Ảnh: Dương Triều.

Bỏ trận bóng đá để “xem hoa hậu”

Chị Hương (SN 2000, Lai Châu) cho biết nhà cách chợ San Thàng khoảng 5 km. Biết thông tin các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 về Lai Châu giao lưu, làm thiện nguyện được chia sẻ trên các diễn đàn địa phương, chị cùng chồng và con gái có mặt từ 18h30 để chờ.

Chị Hương liên tục dành lời khen các cô gái về ngoại hình và sự thân thiện. Chị còn nhiệt tình mời thí sinh về nhà ăn xôi, gội đầu miễn phí.

“Tôi háo hức từ chiều, mong gặp các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ai cũng xinh và thân thiện”, chị Hương nói.

Trong dòng người theo chân các thí sinh Hoa hậu Việt Nam vào chợ San Thàng, cô Loan (du khách Hà Nội) nói tình cờ đến Lai Châu du lịch và may mắn gặp những cô gái đẹp nhất Việt Nam tại đây. Cô Loan yêu thích cuộc thi có lịch sử gần 40 năm bởi tinh thần tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ Việt.

“Là phụ nữ, tôi cảm ơn cuộc thi vì không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người con gái Việt mà còn giúp họ bước ra thế giới. Theo tôi, Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là cuộc thi nhan sắc, nó còn là sự kiện có ý nghĩa về văn hóa, giáo dục, giúp thế hệ trẻ trưởng thành, tự tin hơn”, cô Loan chia sẻ.

Nhiều thí sinh ấn tượng về sự ấm áp của người dân Lai Châu. Ảnh: Dương Triều.

Ngồi phía dưới sân khấu, bà Gái (71 tuổi, phường Tân Phong) chăm chú theo dõi màn giao lưu của thí sinh với bà con địa phương. Bà Gái kể cả xóm râm ran từ chiều về việc thí sinh hoa hậu về giao lưu ở chợ. Bà tò mò muốn gặp, nhìn tận mắt xem họ có xinh bằng con gái Lai Châu hay không.

“Cả xóm tôi rủ nhau đi xem hoa hậu từ chiều dù biết tối nay có trận bóng đá chung kết . Bóng đá có thể xem lại, cơ hội gặp thí sinh Hoa hậu Việt Nam thì hiếm. Đây là lần đầu tôi thấy các cháu ngoài đời thật. Các cháu đều xinh, rất cao. Phiên chợ hôm nay cũng đông và vui hơn”, bà Gái nói.

Chị Nga (SN 1990, phường Tân Phong) cho biết con gái chị háo hức từ chiều, nhất định đòi đi xem hoa hậu. Sau khi được nắm tay các thí sinh nhảy quanh lửa trại, cô bé không muốn về.

“Thí sinh Hoa hậu Việt Nam xinh, thân thiện. Tôi thấy tiếc vì không có cô gái nào đến từ Lai Châu. Tôi xin vía cho con gái để sau lớn thi hoa hậu. Đây là phiên chợ đặc biệt nhất mà tôi từng tham gia”, chị Nga nói.

Thí sinh trải nghiệm chợ đêm San Thàng. Ảnh: Dương Triều.

Hành trình 11 giờ đồng hồ và những kỷ niệm không thể quên

Sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân khiến các thí sinh xúc động. Thí sinh Phạm Lê Ái Linh (SBD 862) cho biết đây là lần đầu cô tới Lai Châu. Bên cạnh sự háo hức, cô bất ngờ trước tình cảm và sự quý mến của bà con dành cho đoàn.

Là thí sinh con lai duy nhất của cuộc thi năm nay, Gouband Lisa không giấu được hạnh phúc khi được chào đón tại Lai Châu.

“Đặt chân tới Lai Châu, em ấn tượng bởi không khí thoáng đãng, con người ấm áp và cảm thấy an toàn khi ở đây”, Lisa chia sẻ.

Với nhiều cô gái, chuyến đi Lai Châu mở ra trải nghiệm mới và kỷ niệm không thể quên. Lần thứ hai trở lại Lai Châu, Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) cho biết cô ấn tượng với ẩm thực địa phương như bánh rán, phở San Thàng, trà sữa và đặc biệt thích không khí phiên chợ. Hồng Hạnh có thêm kỷ niệm khi cùng người dân múa, hát và nhảy quanh lửa trại.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam nhảy múa cùng người dân bên ánh lửa trại. Ảnh: Dương Triều.

Giữa tiếng khèn, lửa trại và vòng tay nối dài của thí sinh Hoa hậu Việt Nam cùng người dân bản địa, Nguyễn Thị Thúy Dung (SBD 425) xúc động chia sẻ đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất.

“Lần đầu em tới Lai Châu, được xem những điệu múa, nhảy quanh lửa trại, tham gia phiên chợ vùng cao… Nếu không nhờ Hoa hậu Việt Nam, chưa biết khi nào em mới đặt chân tới vùng đất này, có những trải nghiệm quý giá như vậy”, Thúy Dung chia sẻ.

Trương Văn Tú Tâm (SBD 976) cũng háo hức suốt chuyến đi kéo dài 11 giờ từ Hà Nội tới Lai Châu. Những cung đường uốn lượn, núi rừng hùng vĩ và cơn mưa bất chợt trở thành một phần ký ức của cô.

“Với em, đây là cơ hội quý trong đời. Nhờ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, em - cô gái Đắk Lắk - mới có cơ hội đi xa như vậy, tới những vùng đất mới, góp phần nhỏ bé để cùng làm nên điều kỳ diệu cho hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026”, Tú Tâm nói.