Đỗ Mỹ Linh làm điều khiến các cô gái Hoa hậu Việt Nam phấn khích
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh trở lại cuộc thi trong một vai trò đặc biệt. Trong buổi gặp gỡ 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, cô chia sẻ trải nghiệm giúp thí sinh thêm tự tin trong hành trình chinh phục vương miện.
Ngày 8/9, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh tạo niềm vui bất ngờ cho 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự xuất hiện trong cuộc giao lưu cũng đánh dấu thời điểm đặc biệt - vừa tròn một thập kỷ kể từ ngày cô đăng quang.
Đỗ Mỹ Linh nhớ lại thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2016, khi cô mới 20 tuổi. Cô cho biết trước cuộc thi mình chưa có nhiều kinh nghiệm về làm đẹp, đi giày cao gót, trình diễn hay lựa chọn trang phục. Cuộc thi là cơ hội quý giá để cô học những kỹ năng như cách chăm sóc sắc đẹp, trang điểm, ứng xử, phong thái và cách xuất hiện trước công chúng...
Đỗ Mỹ Linh cho biết khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, có những thời điểm cô thấy mệt mỏi và tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng. Nhìn xung quanh, thấy thí sinh nào cũng xinh đẹp, nổi bật, cô từng có lúc nhụt chí. Nhưng Đỗ Mỹ Linh chọn tiếp tục. Khi đã bước vào cuộc thi, điều quan trọng là phải làm hết sức để sau này không phải tiếc nuối. nhắn nhủ các thí sinh đừng vì hoài nghi bản thân mà đánh mất nhiệt huyết.
Những kinh nghiệm mà Đỗ Mỹ Linh chia sẻ là bài học quý báu, giúp thí sinh thêm tự tin trước hành trình của vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau hành trình tại nhà chung ở Hà Nội, 53 cô gái sẽ tiếp tục các hoạt động ở Hải Phòng trước khi bước vào đêm chung khảo.
SVO - Đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhan sắc danh giá quốc gia 'Hoa hậu Việt Nam 2016', đến nay, Đỗ Mỹ Linh vẫn được công chúng ngưỡng mộ...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/09/2026 10:41 AM (GMT+7)