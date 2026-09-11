Đỗ Mỹ Linh làm điều khiến các cô gái Hoa hậu Việt Nam phấn khích

Ngày 8/9, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh tạo niềm vui bất ngờ cho 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự xuất hiện trong cuộc giao lưu cũng đánh dấu thời điểm đặc biệt - vừa tròn một thập kỷ kể từ ngày cô đăng quang.

Hoa hậu Việt Nam 2016 ghi điểm với gu thời trang thanh lịch. Cô mặc bộ váy trắng kín đáo, búi tóc sang trọng. Sau khi kết hôn và sinh con, Đỗ Mỹ Linh tập trung chăm sóc gia đình.

Đỗ Mỹ Linh nhớ lại thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2016, khi cô mới 20 tuổi. Cô cho biết trước cuộc thi mình chưa có nhiều kinh nghiệm về làm đẹp, đi giày cao gót, trình diễn hay lựa chọn trang phục. Cuộc thi là cơ hội quý giá để cô học những kỹ năng như cách chăm sóc sắc đẹp, trang điểm, ứng xử, phong thái và cách xuất hiện trước công chúng...

Đỗ Mỹ Linh cho biết khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, có những thời điểm cô thấy mệt mỏi và tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng. Nhìn xung quanh, thấy thí sinh nào cũng xinh đẹp, nổi bật, cô từng có lúc nhụt chí. Nhưng Đỗ Mỹ Linh chọn tiếp tục. Khi đã bước vào cuộc thi, điều quan trọng là phải làm hết sức để sau này không phải tiếc nuối. nhắn nhủ các thí sinh đừng vì hoài nghi bản thân mà đánh mất nhiệt huyết.

Nhiều thí sinh bày tỏ sự háo hức khi có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Các cô gái cũng dành cho Đỗ Mỹ Linh nhiều câu hỏi về hành trình của cô ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, cũng như cách để giữ được năng lượng và sự rạng rỡ trong suốt hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ nhiều kỹ năng cụ thể mà cô từng áp dụng ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Nụ cười là một trong những yếu tố được hoa hậu nhắc đi nhắc lại. Theo cô, nụ cười giúp thí sinh ghi điểm trong các hoạt động thường ngày cũng như trên sân khấu.

Với những người lần đầu trình diễn trước sân khấu lớn, việc có một nụ cười tự nhiên không phải điều dễ dàng. Cách Đỗ Mỹ Linh từng áp dụng là đứng trước gương, tập cười mỗi ngày để tìm ra nụ cười phù hợp nhất với gương mặt. Qua đó, thí sinh có thể nhận biết góc mặt nào đẹp, biểu cảm nào khiến bản thân cảm thấy tự tin nhất trên sân khấu.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ bí quyết để trả lời phỏng vấn báo chí, truyền thông. Cô tiết lộ những lúc rảnh rỗi sẽ tự nói chuyện với chính mình. Cô tìm đọc những bài phỏng vấn của các hoa hậu, á hậu tiền nhiệm trên mạng, sau đó tự đặt câu hỏi và tập trả lời. Việc tự luyện tập giúp cô hình thành phản xạ trước những câu hỏi bất ngờ.

Những kinh nghiệm mà Đỗ Mỹ Linh chia sẻ là bài học quý báu, giúp thí sinh thêm tự tin trước hành trình của vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau hành trình tại nhà chung ở Hà Nội, 53 cô gái sẽ tiếp tục các hoạt động ở Hải Phòng trước khi bước vào đêm chung khảo.