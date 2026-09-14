Cách hạn chế da cằm chảy xệ khi tuổi cao

Da cằm thay đổi theo tuổi là quá trình khó tránh khỏi, nhưng tốc độ và mức độ biểu hiện ở mỗi người không giống nhau. Thay vì tìm cách loại bỏ hoàn toàn tình trạng này, bạn nên tập trung bảo vệ da khỏi ánh nắng, duy trì lối sống lành mạnh và giữ cân nặng ổn định. Khi da chùng nhão, chảy xệ rõ rệt, các phương pháp thẩm mỹ cần được lựa chọn dựa trên mức độ lão hóa và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

1. Bôi kem chống nắng

Bôi kem chống nắng là một trong những biện pháp quan trọng để hạn chế lão hóa da sớm. Bạn nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên, thoa đủ lượng và bổ sung khi phải ở ngoài trời lâu; có thể kết hợp đội mũ rộng vành, mặc quần áo chống nắng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng khi tia UV mạnh.

Kem chống nắng không thể ngăn những thay đổi cấu trúc do tuổi tác, nhưng giúp giảm tổn thương do ánh nắng - một trong những nguyên nhân có thể kiểm soát của lão hóa da.

2. Tránh giảm cân quá nhanh

Giảm cân mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng giảm cân quá nhanh hoặc giảm nhiều cân trong thời gian ngắn có thể làm mất đáng kể lớp mỡ dưới da. Khi thể tích mô mềm trên khuôn mặt giảm, làn da vốn đã giảm độ đàn hồi theo tuổi có thể trở nên chùng hơn, khiến vùng cằm và đường viền hàm kém săn chắc.

Nếu cần giảm cân, nên lựa chọn tốc độ phù hợp, tránh chế độ ăn kiêng quá mức. Người lớn tuổi cũng cần đảm bảo đủ protein và kết hợp tập luyện sức mạnh để hạn chế mất khối cơ trong quá trình giảm cân.

Bôi kem chống nắng có thể hỗ trợ hạn chế tình trạng da chảy xệ. Ảnh: AI.

3. Ăn đủ chất để hỗ trợ sức khỏe làn da

Chế độ ăn không thể loại bỏ da chảy xệ nhưng cung cấp đủ dưỡng chất giúp duy trì sức khỏe và chức năng bình thường của da.

- Protein cung cấp các acid amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và các protein cấu trúc khác. Các nguồn phù hợp gồm cá, thịt gia cầm, trứng, sữa, đậu nành và các loại đậu.

- Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen. Bổ sung vitamin C từ ổi, cam, bưởi, kiwi, dâu tây, ớt chuông và rau xanh...

- Ăn đa dạng rau quả, các loại hạt và cá để cung cấp vitamin, khoáng chất và chất béo không bão hòa.

Tuy nhiên, bạn không nên kỳ vọng việc bổ sung collagen hoặc một chất chống oxy hóa đơn lẻ có thể thay thế các biện pháp chăm sóc da.

4. Thận trọng với các bài tập làm săn chắc cằm

Nhiều bài tập cơ mặt được quảng bá có khả năng làm săn chắc vùng cằm và đường viền hàm, nhưng bằng chứng về khả năng cải thiện rõ rệt tình trạng da chảy xệ của các bài tập này còn hạn chế. Tập luyện toàn thân, đặc biệt các bài tập sức mạnh, có lợi cho việc duy trì khối cơ và sức khỏe tổng thể khi tuổi cao.

5. Các phương pháp thẩm mỹ có thể cải thiện da chảy xệ

Khi da bắt đầu chùng nhão, một số phương pháp không phẫu thuật có thể được cân nhắc.

- Lăn kim tạo các vi tổn thương có kiểm soát trên da, kích thích quá trình sửa chữa và tái cấu trúc. Phương pháp này chủ yếu cải thiện chất lượng, kết cấu da và có thể hỗ trợ độ săn chắc ở mức độ nhất định.

- Một số thiết bị sử dụng radiofrequency (RF) hoặc siêu âm hội tụ tác động vào các lớp mô sâu hơn nhằm kích thích tái cấu trúc collagen. Hiệu quả phụ thuộc vào thiết bị, mức độ chảy xệ và đặc điểm của từng người.

Lưu ý, các thủ thuật này cần được thực hiện bởi người có chuyên môn. Tác dụng phụ có thể gồm đỏ da, sưng, đau hoặc thay đổi sắc tố.

6. Phẫu thuật

Nếu da chảy xệ nhiều, đường viền hàm mất rõ nét và các phương pháp không phẫu thuật không đáp ứng, phẫu thuật căng da mặt hoặc tạo hình vùng cổ - hàm có thể được cân nhắc. Đây là phương pháp có khả năng cải thiện tình trạng chùng nhão rõ rệt hơn nhưng cũng xâm lấn hơn và có thời gian hồi phục dài hơn.

Nhược điểm: Có thể đối mặt với các nguy cơ như nhiễm trùng, chảy máu, tụ dịch, sẹo, bất đối xứng hoặc tổn thương thần kinh. Vì vậy, cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và đánh giá trước khi quyết định.