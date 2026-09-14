Vẻ rạng rỡ của 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam
Sau khi tới Hải Phòng, 53 thí sinh tham gia buổi tiệc chào mừng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng). Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi đảm nhận vai trò MC của buổi tiệc.
Nguyễn Yến Trang cho biết đây là lần đầu cô tới Hải Phòng. Người đẹp mong chờ được thưởng thức món bún cá cay nổi tiếng.
Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh bất ngờ khi nhận được sự chào đón nồng hậu từ ban giám đốc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Cô cũng ấn tượng với cảnh quan xanh mát, kiến trúc hiện đại, sang trọng của khu nghỉ dưỡng.
Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi đảm nhận vai trò MC. Trước đó, cô theo học các lớp MC, luyện giọng nên tự tin dẫn dắt.
Trước khi tới Hải Phòng, các cô gái gặp gỡ Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh và lắng nghe đàn chị chia sẻ kinh nghiệm.
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Theo Duy Nam - Hồng Vĩnh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/09/2026 17:28 PM (GMT+7)