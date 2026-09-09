Cô gái được yêu thích nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Trong tập 1 Khởi nguồn nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 phát trên YouTube đưa 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam tới gần công chúng. Các thí sinh lần đầu bước vào nhà chung và có màn chào sân đặc biệt. Mỗi cô gái chuẩn bị một món quà dành tặng người bạn mới.

Có người mang đặc sản quê hương, người chọn sản phẩm thủ công, cũng có thí sinh chuẩn bị những món đồ gắn với câu chuyện hoặc trải nghiệm cá nhân. Qua món quà đầu tiên, họ giới thiệu về nơi mình sinh ra, sở thích và tính cách, đồng thời gửi lời chúc đến người bạn đồng hành trong những ngày sắp tới.

Trong tập 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi chơi dương cầm, cùng 52 thí sinh hát ca khúc Một vòng Việt Nam .

53 thí sinh lần lượt xuất hiện và mang theo những món quà để tặng cho người bạn mới ở nhà chung.

Đặc sản quê nhà làm quà gặp gỡ

Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090) mang đến chiếc thuyền nhỏ, biểu trưng gợi nhớ quê hương Ninh Bình với Tam Cốc, Bích Động, Tràng An. Cô dành món quà cho Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SBD 380), người bạn cùng phòng.

“Hải Phòng cũng là miền đất đăng cai chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Tôi muốn khi Quỳnh Anh nhìn thấy chiếc thuyền sẽ nhớ đến Ninh Bình, nhớ Hoa hậu Việt Nam, nhớ miền hương sắc và nhớ đến tôi”, Khánh Vi chia sẻ.

Khánh Vi tặng Quỳnh Anh con thuyền nhỏ gợi nhắc vùng đất Ninh Bình.

Quỳnh Anh cho biết ngay từ đầu cô đã ấn tượng với Khánh Vi bởi vẻ ngoài sáng, trong trẻo và cách nói chuyện lưu loát. Việc được ở chung phòng giúp hai người có thêm cơ hội hiểu nhau.

Từ Đồng Tháp, Thái Anh Thư (SBD 582) mang cây trâm - món đồ mang nét đặc trưng quê hương - tặng Gia Linh. Cô mong người bạn mới mỗi khi nhìn món quà sẽ nhớ đến mình và mảnh đất làm nên cây trâm.

Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nguyên (SBD 450), đến từ TP Huế, chọn nón lá tặng Lisa - thí sinh mang hai dòng máu Việt - Pháp. Với Thảo Nguyên, màu tím, nón lá và nét duyên dáng của người con gái Huế là những hình ảnh cô muốn giới thiệu với bạn bè tại nhà chung.

Món quà đặc biệt từ Thảo Nguyên tặng cô gái lai Việt - Pháp. Đáp lại, Lisa tặng Thảo Nguyên socola - món quà gắn với thói quen và sở thích của cô. Sự trao gửi giản dị ấy trở thành cách hai cô gái đến từ những nền văn hóa khác nhau chia sẻ một phần đời sống của mình với nhau.

Cao Trần Tú Anh và Nguyễn Thị Kim Châu trao tặng nhau những món quà ý nghĩa.

Cao Trần Tú Anh (SBD 723) mang khăn rằn, hình ảnh quen thuộc của miền Tây, tặng Nguyễn Thị Kim Châu. Là một trong những thí sinh khu vực Tây Nam Bộ vào chung khảo, Tú Anh muốn giới thiệu nét văn hóa riêng của quê hương.

Món quà cô nhận lại là chiếc đèn ngủ, kèm lời nhắn hãy ngủ đủ giấc để giữ năng lượng trong hành trình có lịch trình dày đặc.

Neang Lin tặng Hải Yến đường thốt nốt và mong được trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn với người bạn cùng phòng.

Neang Lin (SBD 232), đến từ An Giang, mang đường thốt nốt được làm thủ công tại quê nhà tặng Nguyễn Hải Yến - một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Hai người là bạn cùng phòng, vì vậy Lin mong có thêm thời gian uống trà, trò chuyện và chia sẻ với nhau.

Từ Bắc Ninh, Ngô Thị Mai Hoa (SBD 226) mang bánh phu thê tặng Tạ Thị Hoa. Đáp lại, cô nhận được cuốn sách Đắc nhân tâm .

Cà phê đặc sản Gia Lai của Lê Phương Nghi, bánh tráng Đồng Nai của Mai Thị Yến Nhi (SBD 076), bánh đậu xanh của Bùi Thị Thái Thanh hay hộp ô mai Yến Trang mang từ Hà Nội đều là những món quà giản dị, giúp người nhận biết thêm về quê hương của người tặng.

Nguyễn Minh Hiền mang lươn Nghệ An cùng bức ảnh quê nhà Bác Hồ tặng Ái Linh. Ái Linh đáp lại bằng long nhãn Hưng Yên. Những món quà từ hai vùng đất trở thành cách các thí sinh chia sẻ câu chuyện quê hương ngay trong lần đầu gặp gỡ.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam trong ngày đầu gặp gỡ ở nhà chung. Ảnh: Trọng Tài .

Mỗi món quà một câu chuyện

Với nhiều thí sinh, điều quan trọng nằm ở câu chuyện hoặc lời nhắn được gửi gắm phía sau.

Trần Xuân Khánh Linh tặng Ngô Hà Anh (SBD 745), cô gái 18 tuổi đến từ Thái Nguyên, chiếc khăn rằn có in hình lá cờ Việt Nam. Khánh Linh mua chiếc khăn tại Thành cổ Quảng Trị trong dịp tham gia chương trình nghệ thuật về cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 và biểu diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình cùng các nghệ sĩ.

Cô còn tặng Hà Anh cây bút và quyển sổ, mong người em ghi lại những điều học hỏi được trong cuộc thi.

Hà Anh chuẩn bị bánh bò tặng người chị mà mình ngưỡng mộ. Dù mới gặp nhau không lâu, cô cho biết giọng nói và phong thái của Khánh Linh khiến cô cảm thấy dễ chịu, an toàn.

Mỗi món quà các thí sinh mang tới nhà chung là câu chuyện riêng và thông điệp phía sau.

Một món quà khác mang thông điệp về sự bền bỉ là chậu sen đá của Hà Thị Hạnh (SBD 276), dành cho Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308).

Từng là vận động viên đua thuyền chuyên nghiệp, Hạnh kể có lúc nản chí vì áp lực trong quá trình thi đấu. Khi nhìn thấy cây sen đá nảy mầm, cô nghĩ đến sức sống và khả năng vươn lên, từ đó muốn gửi thông điệp ấy đến người bạn mới.

Lê Trần Bảo My (SBD 716), đến từ Hà Nội, mang tới nhà chung bức tranh sơn mài có hình xích lô, mái ngói rêu phong và phố cổ Hà Nội. Bức tranh gợi nhớ ngôi nhà và thành phố nơi cô sinh ra.

Bảo My cho rằng hành trình dài ở nhà chung có thể sẽ khiến các thí sinh nhớ gia đình. Cô hy vọng bức tranh sẽ nhắc họ về những ngày tháng cùng nhau trưởng thành dưới mái nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bên cạnh những món quà mang dấu ấn quê hương hay câu chuyện cá nhân, nhiều thí sinh chọn những vật dụng thiết thực cho hành trình tập luyện và sinh hoạt.

Diệu Anh tặng quạt cho Phương Nghi.

Chiếc quạt Đinh Diệu Anh dành tặng Nguyễn Thị Thảo là món đồ nhỏ nhưng hữu ích trong những ngày ở nhà chung. Thảo đáp lại bằng cuốn sổ nhật ký để lưu giữ những kỷ niệm đầu tiên tại cuộc thi.

Thẩm Khánh Ly (SBD 532) đến từ Thái Nguyên, mang gối cổ tặng Đinh Ngọc Châu, mong bạn có những chuyến đi thoải mái hơn trong lịch trình di chuyển và tập luyện liên tục. Hải Lan chọn bộ đồ ngủ tặng một người em, gửi lời nhắn hãy nghỉ ngơi thật tốt để có năng lượng cho ngày mới.

Trần Phương Linh đến từ Ninh Bình tặng máy rửa mặt, gửi gắm thông điệp chăm sóc và yêu thương bản thân. Tống Khánh Ly mang miếng dán trắng răng tặng Lê Phương Nghi, bởi theo cô, nụ cười cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp của người phụ nữ.

Những món quà không lớn về vật chất nhưng cho thấy sự quan tâm của các thí sinh dành cho nhau ngay từ những ngày đầu tại nhà chung.

Khánh Vi là thí sinh nhận được nhiều quà nhất trong màn chào sân Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong màn chào sân, Vũ Thị Khánh Vi là thí sinh nhận được nhiều món quà từ các bạn nhất.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh tặng Khánh Vi chiếc khăn lụa có hình ảnh di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Với Quỳnh Anh, đây là cách đưa hình ảnh di sản đến gần hơn với mọi người, đồng thời là món quà dành cho người bạn cùng phòng.

Đinh Hoàng Gia Linh tặng Khánh Vi gấu bông và bình nước cá nhân. Bùi Mai Linh (Hải Phòng) cũng lựa chọn Khánh Vi cùng Bảo Chi để gửi gắm mong muốn có thêm những người chị, người em trong hành trình Hoa hậu Việt Nam.

Việc nhận được nhiều món quà khiến Khánh Vi xúc động. Với cô, giá trị của những món quà không nằm ở vật chất mà ở tình cảm của những người bạn mới quen.

“Tôi nhận được nhiều tình cảm từ các bạn. Những món quà ấy sẽ trở thành kỷ niệm và hành trang tôi mang theo suốt hành trình này”, Khánh Vi chia sẻ.