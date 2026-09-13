Thời trang dạo phố của 'sao đẹp nhất Trung Quốc'

Người đẹp 42 tuổi mặc bộ đồ phong cách vintage đi chơi chớm thu.

Thiết kế in hoa chất liệu mỏng, nhẹ được cô phối với giày bệt và túi cùng tông màu.

Trên Sohu, Chu Châu cho biết đời thường, cô ưu tiên trang phục chất liệu thoáng khí, có độ co giãn, tạo cảm giác thoải mái.

Chu Châu diện mẫu đầm sơmi từ vải linen, tạo điểm nhấn bằng dây thắt lưng.

Cô ưu tiên các mẫu trang sức kiểu dáng nhỏ gọn, tránh rườm rà.

Theo Sina, thời trang xuống phố của Chu Châu được nhiều phụ nữ công sở tham khảo vì toát sự thoải mái và thanh lịch.

Chu Châu thường mang guốc độ cao vừa phải hoặc các mẫu giày bệt.

Người đẹp tạo phong cách tối giản khi kết hợp áo và chân váy đơn sắc.

Tủ đồ của cô có nhiều mẫu quần Tây và áo sơmi, các dạng trang phục dễ phối, không bao giờ lỗi thời.

Người đẹp tôn vẻ nền nã với đầm in hoa.

Chu Châu hoạt động giải trí 15 năm, tám lần liên tiếp có tên trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do trang web TC Candler (Mỹ) thực hiện, từ 2012-2019.

Diễn viên từng đóng Câu chuyện hoa hồng, Luật sư tinh anh, Lộc Đỉnh Ký (2019), Tại sao anh ấy vẫn độc thân. Năm nay, cô gây sốt với phim Mật ngữ kỷ, đóng cùng Chung Hán Lương.

Theo Yahoo, cô thuộc nhóm "ngậm thìa vàng" trưởng thành, thường được khán giả gọi là tiểu thư Bắc Kinh. Cha của cô là đại gia lĩnh vực IT, sáng lập hai công ty nổi tiếng. Chu Châu học piano từ nhỏ, một mình du lịch khắp thế giới từ khi 18 tuổi. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Công nghệ và Kinh doanh Bắc Kinh chuyên ngành Kỹ thuật điện tử, giỏi tiếng Anh. Cô kết hôn năm 2021, có một con gái.