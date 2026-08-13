Vẻ đẹp tự nhiên của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trong buổi chào mừng

Sau khi nhập cuộc tại nhà chung, hơn 50 thí sinh của vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia chương trình chào mừng. Sự kiện là dịp để các cô gái có những khoảnh khắc thư giãn sau hành trình di chuyển từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời bắt đầu làm quen với chặng đường sắp tới.

Các thí sinh xuất hiện trong những bộ trang phục thanh lịch, chỉn chu, khoe nhan sắc xinh đẹp tự nhiên vô cùng rạng rỡ.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đề cao vẻ đẹp tự nhiên, các cô gái lọt vào vòng Chung khảo đều là những thí sinh đã vượt qua vòng nhân trắc học vô cùng khắt khe.

Nhà chung không chỉ là nơi sinh hoạt chung còn là môi trường để các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bộc lộ rõ nhất tính kỷ luật, khả năng thích nghi, tinh thần tập thể và cách ứng xử. Bởi hành trình tìm kiếm một Hoa hậu không chỉ được quyết định trong vài phút trên sân khấu, mà còn được nhìn nhận qua cả quá trình các cô gái sống, trải nghiệm, trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

Nguyễn Thục Uyên Nhi đến từ Hà Nội, từng giành danh hiệu Hoa khôi Báo chí (Học viện Báo chí Tuyên truyền) năm 2023.

Với các cô gái lần đầu có dịp sống cùng những người bạn đến từ nhiều tỉnh thành, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những nhan sắc trẻ mà còn là cơ hội để họ khám phá văn hóa, ẩm thực và những câu chuyện sau mỗi vùng đất.

Thí sinh Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội, cô cao 1m73, hiện là sinh viên năm 2 trường Đại học Thủ Đô Hà Nội.

Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi đến từ Ninh Bình. Cô tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Kinh tế Quốc tế của Đại học Ngoại thương. Khánh Vi sở hữu loạt thành tích học tập vô cùng đáng nể.

Trong khoảng hai tuần ở nhà chung, các thí sinh tham gia nhiều khóa học đặc biệt, đào tạo catwalk, kỹ năng ứng xử, phong thái, thuyết trình cùng các chuyên gia.