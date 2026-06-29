Lộ nghi vấn mang thai, cuộc sống dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiện ra sao?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng ông xã là doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã xuất hiện tại concert Thanh Xuân tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Dù chỉ xuất hiện qua những đoạn clip ghi lại bằng camera thường của khán giả, nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2020 nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Trong chương trình, Đỗ Thị Hà chọn diện chiếc áo suông rộng cùng quần jeans tối giản, đi dép bệt. Cô phối loạt trang sức hàng hiệu trị giá hàng trăm triệu đồng.

Điều khiến nhiều người chú ý nhất là ngoại hình hiện tại của Đỗ Hà có nhiều thay đổi so với trước đây. Trong những khung hình được chia sẻ trên mạng xã hội, nàng hậu được nhận xét có gương mặt tròn trịa hơn, vóc dáng cũng đầy đặn hơn. Không ít người thừa nhận nếu chỉ lướt qua sẽ khá khó nhận ra Đỗ Thị Hà vì diện mạo khác lạ. Tuy nhiên cô không chia sẻ về chuyện riêng tư. Đây cũng là lần hiếm hoi Đỗ Thị Hà xuất hiện cùng ông xã thiếu gia ở một sự kiện giải trí từ khi kết hôn hồi cuối năm ngoái.

Gương mặt của Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiện tại bầu bĩnh hơn so với trước.

Ngay dưới các bài đăng, nhiều bình luận cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2020 có vẻ tăng cân rõ rệt sau khi kết hôn.

Trước đó 1 ngày, sáng 27/6, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Lâu rồi mới ngoi lên". Nhiều khán giả nhận thấy sự khác lạ của cô khi cô để mặt mộc, mặc áo rộng, gương mặt tròn trịa hơn so với trước.

Thậm chí, một số cư dân mạng còn đặt nghi vấn nàng hậu đang chuẩn bị đón tin vui vì ngoại hình có nhiều nét giống phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán từ phía cộng đồng mạng. Đỗ Hà hiện chưa lên tiếng.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, Hoa hậu Việt Nam 2020 hiện tận hưởng cuộc sống bình yên, viên mãn bên chồng. Cô hạn chế chia sẻ trên mạng xã hội, và chọn lọc khi xuất hiện tại các sự kiện của showbiz.

Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia trong chuyến du lịch Nhật Bản. (Ảnh: FBNV)

Tháng 5/20206, Đỗ Thị Hà bày tỏ sự hào hứng khi có chuyến thăm quan Nhật Bản cùng chồng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi Phú Sĩ.

Tháng 4/2026, Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô tự tay cắm những cành hoa loa kèn - loài hoa đặc trưng mỗi độ tháng 4 về.

Thỉnh thoảng, Đỗ Thị Hà cũng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp bên người bạn đời, phần nào hé lộ cuộc sống tân hôn viên mãn của cặp đôi.

Đỗ Thị Hà từng chinh chiến quốc tế và dừng chân ở vị trí Top 13 Miss World 2021. Thời gian đương nhiệm, cô chăm chỉ chạy show, liên tục xuất hiện ở các sàn catwalk với vị trí first face hoặc vedette. Ngoài ra, nàng hậu gốc Thanh Hóa còn nhận nhiều job quảng cáo, là gương mặt xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Dù tham gia nhiều hoạt động nhưng Đỗ Thị Hà vẫn dành thời gian để học tập. Hoa hậu Việt Nam 2020 tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hoa hậu Việt Nam 2020 có cuộc sống viên mãn ở tuổi 25. (Ảnh: FBNV)

Đỗ Thị Hà từng chia sẻ về lựa chọn công việc: "Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, có giai đoạn mình chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác. Sau khi kết hôn, mình nhận ra điều quan trọng không phải là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà là ưu tiên cho những điều mới, trách nhiệm mới và tương lai chung. Mình biết ơn chặng đường qua như một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp nhưng ở thời điểm này mình khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để toàn tâm vun vén cho hành trình mới, đồng hành, xây dựng và phát triển chung. Hành trình phía trước có lẽ không ồn ào nhưng là hành trình mình muốn đi".

Viết Vương sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh đang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc. Đỗ Thị Hà cho hay cô không giấu chồng mà chỉ chia sẻ vào những dịp thích hợp: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ", cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Cặp đôi tổ chức lễ cưới tại Quảng Trị vào ngày 21/10/2025 và tiếp tục làm tiệc tại Hà Nội ngày 9/11/2025. Đến ngày 18/3 vừa qua, chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành đại biểu trẻ tuổi nhất trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.