Bất ngờ trước khả năng song ngữ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh tiếp tục được trang bị kỹ năng tư duy phản biện và tranh biện với Thạc sĩ Trần Tuấn Anh - giảng viên bộ môn Tư duy phản biện và Kỹ năng thuyết trình trước đám đông, Viện Quốc tế - Học viện Ngân hàng.

Trong buổi học, các cô gái được đặt vào những tình huống yêu cầu trình bày quan điểm, lập luận, phản biện và bảo vệ góc nhìn cá nhân. Không chỉ trả lời bằng tiếng Việt, một số thí sinh còn thể hiện khả năng tranh biện song ngữ.

Thạc sĩ Trần Tuấn Anh cho biết anh bất ngờ trước sự sôi nổi và những góc nhìn riêng của các thí sinh. “Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 rất tiềm năng. Các bạn sôi nổi và có góc nhìn thú vị về những vấn đề tranh biện. Ngoài ra, các cô gái có câu chuyện, trải nghiệm riêng để chia sẻ tới mọi người với năng lượng tích cực”, anh nhận xét.

Theo giảng viên, điều gây ấn tượng không chỉ nằm ở khả năng trình bày mà còn ở năng lượng và tinh thần học hỏi của các cô gái. “Tôi thấy ấn tượng và thú vị với năng lượng, tinh thần học hỏi của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ đẹp và có tư duy phản biện, tranh biện tốt”, Thạc sĩ Trần Tuấn Anh nói.

Một trong những phần tranh biện đáng chú ý là khi Lisa Gouband (SBD 124) thể hiện khả năng lập luận song ngữ về chủ đề tham vọng và sự lười biếng. Cô nhận được lời khen khi trình bày quan điểm mạch lạc trước tập thể, đồng thời chuyển đổi ngôn ngữ, đòi hỏi thí sinh không chỉ có vốn từ mà còn phải nắm chắc lập luận và kiểm soát cách diễn đạt.

Nguyễn Thị Kim Châu được đặt câu hỏi: Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, bạn sẽ làm gì? Cô trả lời rằng sẽ dùng khả năng và hành trình của mình để cống hiến, truyền cảm hứng cho người trẻ và đóng góp cho xã hội.

Theo Thạc sĩ Trần Tuấn Anh, khi tranh biện hay ứng xử, thần thái, cảm xúc và sự tự tin đóng vai trò quan trọng. Đây là những yếu tố tạo ấn tượng ban đầu với người nghe và người đối diện.

Tuy nhiên, sự tự tin không thể thay thế kiến thức. Thí sinh cần trau dồi kỹ năng, thận trọng khi lựa chọn quan điểm, biết mở rộng vấn đề và đặc biệt là biết sử dụng câu chuyện cá nhân để kết nối với vấn đề cộng đồng.

Khán giả nhận được lợi ích gì, thông điệp gì, tại sao họ cần lắng nghe mình” là những câu hỏi mỗi người cần đặt ra trước khi trình bày một quan điểm.

Giảng viên khuyến khích các thí sinh tích lũy trải nghiệm. Càng có nhiều câu chuyện và vốn sống, câu trả lời càng có khả năng tạo dấu ấn riêng. Để xây dựng kiến thức nền, các thí sinh được khuyến khích dành khoảng 30 phút mỗi ngày theo dõi tin tức, cập nhật các vấn đề thời sự và tập hình thành quan điểm cá nhân.

Với một cuộc thi nhan sắc, khả năng phản biện cũng đặt ra câu hỏi về cách một hoa hậu sử dụng tiếng nói của mình sau khi đăng quang.

Thạc sĩ nói hoa hậu không nhất thiết phải tham gia mọi cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Đặc biệt, với những tranh luận mang tính công kích, việc dành quá nhiều thời gian và năng lượng có thể không đem lại giá trị.

Qua buổi học, các thí sinh được tiếp cận với kỹ năng tư duy phản biện, giúp họ biết đặt câu hỏi, nhìn vấn đề từ nhiều phía và bảo vệ quan điểm bằng lập luận.