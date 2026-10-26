Lee Min Jung dành một tuần mỗi năm để chăm sóc bản thân

Lee Min Jung được khán giả biết đến qua các bộ phim như Vườn sao băng và Quý cô xảo quyệt, trong đó cô ghi dấu với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng. Ảnh: Instagram 216jung

Trong video chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân hôm 29/9, Lee Min Jung ghi lại một tuần chăm sóc bản thân với các hoạt động làm đẹp, thư giãn và mua sắm. Nữ diễn viên nói thường tự thưởng cho mình sau khi hoàn thành một dự án phim hoặc công việc quan trọng. Lần này, cô chủ động dành một khoảng thời gian để chăm sóc cơ thể và giải tỏa căng thẳng tích tụ.

Là mẹ của hai con, đồng thời duy trì công việc diễn xuất, Min Jung thừa nhận không dễ tìm được thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn. Ngay cả khi ở nhà, cô cũng khó thư giãn vì luôn nhìn thấy những việc cần sắp xếp, dọn dẹp. Vì vậy, nữ diễn viên lựa chọn tạm gác một số công việc thường ngày, dành thời gian cho những hoạt động khiến bản thân thoải mái. "Tôi thường tự thưởng cho mình khi hoàn thành một việc lớn", cô nói, đồng thời gọi đây là tuần lễ phục hồi.

Ưu tiên phục hồi làn da thay vì chăm sóc quá mức

Một trong những hoạt động đầu tiên trong tuần nghỉ ngơi của Lee Min Jung là đến phòng khám da liễu. Nữ diễn viên xuất hiện trước máy quay với gương mặt không trang điểm, tiết lộ những vấn đề về da mà cô gặp phải. Lee Min Jung có làn da khá mỏng, nhạy cảm và dễ ửng đỏ. Những phương pháp điều trị có tác động mạnh đôi khi khiến da phản ứng, vì vậy cô thường ưu tiên các liệu trình cấp ẩm và làm dịu. "Da tôi khá mỏng nên không thể sử dụng laser quá mạnh. Càng tác động nhiều, da càng dễ kích ứng", nữ diễn viên giải thích.

Sau khi được kiểm tra tình trạng da, Lee Min Jung lựa chọn một số phương pháp chăm sóc và trẻ hóa, gồm Emface, công nghệ sử dụng năng lượng điện từ và sóng vô tuyến nhằm tác động đến cơ mặt và mô da, cùng liệu pháp ánh sáng xung rộng BBL để cải thiện tình trạng da không đều màu, mẩn đỏ. Nữ diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên cô đến phòng khám da liễu trong năm nay. Dù được tư vấn rằng một số phương pháp cần thực hiện theo liệu trình, lịch trình bận rộn khiến cô không thể thường xuyên chăm sóc chuyên sâu.

Với làn da nhạy cảm, việc lựa chọn phương pháp phù hợp quan trọng hơn số lượng liệu trình thực hiện. Các thủ thuật sử dụng năng lượng như laser hay BBL có thể gây đỏ, sưng hoặc thay đổi sắc tố, đặc biệt nếu thực hiện không đúng chỉ định. Người có da dễ kích ứng cần được bác sĩ da liễu đánh giá trước điều trị, đồng thời tuân thủ hướng dẫn phục hồi và chống nắng sau thủ thuật.

Ngoài chăm sóc chuyên sâu, Lee Min Jung cũng chú trọng những thói quen cơ bản như làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm và bảo vệ da trước ánh nắng. Cô không đặt mục tiêu sử dụng thật nhiều sản phẩm mà ưu tiên duy trì trạng thái ổn định của làn da.

Ở tuổi 44, Lee Min Jung vẫn giữ được làn da sáng, căng mịn và ít dấu hiệu lão hóa, góp phần duy trì vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi. Ảnh: Instagram 216jung

Massage để thư giãn cơ thể, giảm căng cứng

Bên cạnh chăm sóc da, Lee Min Jung dành thời gian massage toàn thân. Trong video, cô tiết lộ đã có một đêm ngủ không ngon giấc, khiến gương mặt trông sưng hơn bình thường. Nữ diễn viên cũng gặp tình trạng căng cứng ở vùng cổ, vai nên lựa chọn massage để thư giãn. Trong lúc massage, cô hài hước ví cơ thể mềm nhũn như bạch tuộc, thể hiện cảm giác dễ chịu khi những vùng cơ căng cứng được thả lỏng.

Massage có thể giúp giảm cảm giác đau mỏi cơ trong thời gian ngắn, hỗ trợ thư giãn và cải thiện cảm nhận về sức khỏe. Với người thường xuyên làm việc căng thẳng, ngồi lâu hoặc ít vận động, đây có thể là một hình thức nghỉ ngơi hữu ích khi được thực hiện đúng cách.

Tận hưởng những khoảng thời gian yên tĩnh

Không phải hoạt động nào trong tuần phục hồi của Lee Min Jung cũng liên quan đến spa hay những dịch vụ làm đẹp tốn kém. Một trong những khoảnh khắc khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất là ngồi một mình trong ôtô, uống cà phê khi chờ sạc xe điện. Nữ diễn viên nói thích cảm giác không bị ai làm phiền, không có tiếng ồn và không phải nghĩ đến những công việc đang chờ xử lý. "Tôi rất thích khoảng thời gian không có ai làm phiền, không có tiếng ồn. Tôi thích ngồi uống cà phê trong xe", cô cho biết.

Lee Min Jung cũng mua một chiếc robot hút bụi để giảm bớt công việc nhà. Sau đó, cô trở về tận hưởng thời gian thư giãn trên ghế massage. Những hoạt động này phản ánh cách nữ diễn viên tìm kiếm sự cân bằng giữa trách nhiệm gia đình, công việc và nhu cầu cá nhân. Thay vì lên kế hoạch nghỉ dưỡng cầu kỳ, cô lựa chọn những khoảng thời gian ngắn có thể chủ động kiểm soát.

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, tâm trạng và một số vấn đề về da. Khi căng thẳng, cơ thể kích hoạt các phản ứng sinh lý liên quan đến hormone cortisol. Nếu tình trạng này kéo dài, giấc ngủ có thể bị xáo trộn, đồng thời làm trầm trọng thêm một số bệnh da liễu ở người có cơ địa nhạy cảm. Dành thời gian nghỉ ngơi, duy trì vận động vừa sức và tham gia các hoạt động yêu thích là những biện pháp hỗ trợ quản lý căng thẳng.

Ở tuổi 44, Lee Min Jung vẫn duy trì thói quen vận động, đi bộ và quan tâm đến sức khỏe cơ bắp. Sau hai lần sinh nở, cô từng cho biết việc chú trọng các bài tập tăng cường sức mạnh vùng cơ core, trong đó có pilates, để hỗ trợ phục hồi thể lực và giữ vóc dáng.

Cuối cùng, Lee Min Jung khuyến khích khán giả tìm ra cách nghỉ ngơi phù hợp với chính mình. Với cô, chăm sóc bản thân không nhất thiết phải là những chuyến du lịch xa xỉ hay liệu trình làm đẹp phức tạp mà đôi khi chỉ cần được ở một mình, uống một tách cà phê hoặc dành thời gian chăm sóc cơ thể sau những ngày bận rộn.

Lee Min Jung kết hôn với tài tử Lee Byung Hun năm 2013, có hai con. Ảnh: Instagram 216jung

Lee Min Jung sinh năm 1982, được khán giả biết đến qua các bộ phim Vườn sao băng, Quý cô xảo quyệt, Một lần nữa. Cô kết hôn với tài tử Lee Byung Hun năm 2013 và hiện có hai con. Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm nhờ phong cách thanh lịch, vóc dáng cân đối và những chia sẻ gần gũi về cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.