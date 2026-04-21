Charlize Theron kể lại đêm kinh hoàng khi mẹ bắn chết cha để tự vệ

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times đăng hôm 18/4, minh tinh cho biết từng nghĩ bi kịch này chỉ xảy ra với gia đình mình. "Tôi nghĩ những câu chuyện như vậy nên được nói ra để người khác không cảm thấy cô đơn. Khi chuyện xảy ra, tôi tưởng chỉ có chúng tôi phải trải qua điều đó", Charlize Theron nói, đồng thời cho biết hiện không còn bị ám ảnh bởi ký ức này.

Ngôi sao Fast and Furious, hiện 50 tuổi, kể lại tối hôm đó cô cùng mẹ, Gerda Jacoba Aletta Maritz, đến nhà chú cô sau khi đi xem phim. Việc cô vội chạy vào nhà vệ sinh mà không chào hỏi đã khiến cha cô, Charles Theron, nổi giận.

"Tôi buồn tiểu nên chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng ông cho đó là hành động bất lịch sự", cô nói và giải thích trong văn hóa Nam Phi, việc chào hỏi người lớn rất được coi trọng.

Khi đó mới 15 tuổi, Theron sớm nhận ra cha đang nổi cơn thịnh nộ nên tìm cách tránh mặt. Cô về nhà, vào phòng ngủ, tắt đèn và nhờ mẹ nói rằng mình đã ngủ. "Chỉ cần nhìn cách ông lái xe vào nhà là tôi biết ông đang giận đến mức nào. Tôi linh cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra", cô kể.

Ngay sau đó, cha cô xông vào nhà và nổ súng qua cửa thép để đột nhập. "Rõ ràng ông muốn giết chúng tôi", diễn viên nói. Hai mẹ con phải dùng cơ thể chặn cửa phòng vì không có khóa. "Ông lùi lại rồi bắn xuyên qua cửa. Thật khó tin là không viên đạn nào trúng chúng tôi".

Theo lời Theron, cha cô tiếp tục đe dọa lấy súng săn. Trong tình huống nguy cấp, mẹ cô chạy tới két sắt lấy súng và quay lại phòng. Bà đã nổ súng, khiến người chú đi cùng cha cô bị thương ở tay, còn cha cô - Charles Theron - tử vong khi đang lao đến két sắt tìm thêm vũ khí.

Sau biến cố, mẹ cô nhanh chóng cố gắng đưa cuộc sống trở lại bình thường. "Sáng hôm sau bà vẫn cho tôi đi học và nói: 'Chúng ta sẽ tiếp tục sống'. Có thể không phải cách lành mạnh nhất, nhưng nó phù hợp với chúng tôi", Theron nói.

Ngôi sao Hollywood cho biết thời điểm đó họ không có điều kiện trị liệu tâm lý, nên cách duy nhất là bước tiếp và không chìm trong quá khứ. Vụ việc sau đó được xác định là hành động tự vệ, mẹ cô không bị truy tố.

Theron nhiều lần nhắc đến chấn thương tâm lý từ cái chết của cha và vấn đề bạo lực giới. Năm 2023, cô cho rằng đây là thực trạng phổ biến tại Nam Phi và trên toàn cầu. Trước đó, năm 2019, cô tiết lộ cha mình đã say xỉn khi xảy ra vụ việc. "Tôi không xấu hổ khi nói về điều này, vì càng chia sẻ, chúng ta càng nhận ra mình không hề đơn độc", cô nói.

Charlize Theron sinh năm 1975 tại Nam Phi, là một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood, nổi tiếng với khả năng biến hóa đa dạng từ phim nghệ thuật đến bom tấn hành động. Cô giành giải Oscar Nữ chính nhờ vai diễn trong Monster và ghi dấu ấn với loạt phim hành động như Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde, The Old Guard hay ba phần phim Fast and Furious (8,9,10).

Ngoài diễn xuất, Theron còn là nhà sản xuất thông qua công ty riêng và tích cực tham gia các dự án đề cao vai trò phụ nữ. Cô sáng lập tổ chức từ thiện Charlize Theron Africa Outreach Project, hỗ trợ thanh niên châu Phi phòng chống HIV/AIDS. Hiện ở tuổi 50, minh tinh sống tại Mỹ, là mẹ đơn thân của hai con nuôi và giữ đời tư khá kín tiếng. Cô vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn, đồng thời thường lên tiếng về các vấn đề xã hội như bình đẳng giới và bạo lực gia đình.