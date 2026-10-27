Cô gái Hải Phòng có vòng eo 58 cm tại Hoa hậu Việt Nam 2026
Bùi Mai Linh là một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước đó, cô gây chú ý khi mặc váy dạ hội do mẹ may tại đêm chung khảo.
Bùi Mai Linh sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, ghi danh vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Mai Linh cùng các thí sinh có dịp trải nghiệm mặc áo nhật bình. Đây là một trong những trải nghiệm văn hóa độc đáo của các thí sinh khi tham gia cuộc thi năm nay.
Phạm Thúy Ngân - sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) - tự tin ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu chiều cao nổi...
Theo Ảnh: Báo Tiền Phong ([Tên nguồn])