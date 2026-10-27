Cô gái Hải Phòng có vòng eo 58 cm tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Bùi Mai Linh sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, ghi danh vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mai Linh là một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng tại cuộc thi năm nay. Mai Linh chia sẻ niềm tự hào và quyết tâm làm rạng danh quê hương Hải Phòng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhìn lại những tháng vừa qua tại cuộc thi, Mai Linh cho biết đây là một trong những khoảng thời gian đặc biệt nhất trong tuổi trẻ của cô. "Những ngày đầu bước vào nhà chung, tôi có sự háo hức nhưng cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ, bởi tôi biết mình phải làm quen với môi trường hoàn toàn mới, với cường độ tập luyện cao và những điều trước đây tôi chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm", cô nói.

Sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Mai Linh cùng các thí sinh có dịp trải nghiệm mặc áo nhật bình. Đây là một trong những trải nghiệm văn hóa độc đáo của các thí sinh khi tham gia cuộc thi năm nay.

Mai Linh và các thí sinh có cơ hội mặc thử áo tứ thân, đội nón quai thao của các liền anh, liền chị khi thăm đền Đô, Bắc Ninh hay mặc trang phục của các dân tộc vùng cao khi tới thăm Lai Châu, Tuyên Quang.

Tại Hà Nội, Mai Linh và 52 thí sinh có dịp mặc áo dài trên chuyến tàu độc lập 5 cửa ô vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Đến với Bắc Ninh, họ có dịp hòa mình vào những làn điệu quan họ của các liền anh, liền chị hay giai điệu sôi động của ca khúc Bắc Bling.

Những trải nghiệm trên chuyến tàu 5 cửa ô là kỷ niệm đáng nhớ với Mai Linh khi cô được thưởng thức món ăn đặc trưng của mùa thu Hà Nội như cốm, trà sen cùng những làn điệu hát xẩm độc đáo.

Mai Linh cho biết hành trình để lại nhiều cảm xúc nhất với cô là chuyến đi Lai Châu tại vòng Chung khảo khi cô có cơ hội đến các điểm trường để thực hiện hoạt động nhân ái như trao tặng khu vui chơi, đồng phục học tập, nấu ăn, giao lưu văn nghệ với trẻ em vùng cao. Là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Mai Linh nói cô quan tâm đến phát triển bền vững, sự công bằng trong xã hội và những nhóm người chưa có nhiều cơ hội để tiếng nói của mình được lắng nghe.

Mai Linh cho biết những chuyến đi khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, đặc biệt là vấn đề liên quan đến môi trường, giáo dục và các nhóm dễ bị tổn thương. "Khi đến đó, tôi nhận ra rằng những điều tưởng chừng bình dị với mình lại có thể trở thành những trải nghiệm đáng quý đối với người khác. Những khoảnh khắc được cùng các em vui đùa, trò chuyện và nhìn thấy sự hồn nhiên trong ánh mắt của các em khiến tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia", cô nói.

Mai Linh nói sau 2 tháng ở nhà chung, điều cô thay đổi rõ nhất là sự chủ động và khả năng thích nghi. "Trước đây, khi đứng trước một trải nghiệm mới, tôi thường muốn chuẩn bị thật kỹ để cảm thấy tự tin. Nhưng tại Hoa hậu Việt Nam, tôi hiểu rằng không phải lúc nào mình cũng chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng mình luôn giữ tinh thần cầu thị, bình tĩnh học hỏi và cố gắng hết sức", cô nói.

Các lớp học catwalk, ứng xử, thanh nhạc hay giải phóng hình thể giúp Mai Linh nhận ra rằng sự tự tin được hình thành qua quá trình luyện tập, chấp nhận những góp ý và kiên trì sửa đổi những điểm mình còn hạn chế. Việc tiếp tục được vào vòng chung kết là cơ hội để Mai Linh tiếp tục học hỏi và thể hiện bản thân một cách rõ nét hơn.

Hiện tại Mai Linh và các thí sinh đang chạy nước rút cho chặng chung kết. Từ một nữ sinh chưa từng thi sắc đẹp, cô gái Hải Phòng tự tin sải bước trình diễn trên sân khấu đêm chung khảo. Mai Linh tự tin khoe hình thể trong phần thi áo tắm. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-58-91 cm.

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân cũng bày tỏ quyết tâm mang vương miện Hoa hậu Việt Nam về cho Hải Phòng.