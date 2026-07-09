Thói quen buổi sáng giúp Uhm Jung Hwa trẻ mãi không già

Uhm Jung Hwa vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng dồi dào ở tuổi 57 nhờ duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn và lối sống kỷ luật suốt nhiều năm. Ảnh: Instagram umaizing

Trong video chia sẻ cuộc sống thường ngày trên kênh Youtube Umaizing Uhm Jung-hwa TV, Uhm Jung Hwa tiết lộ bí quyết trẻ lâu không nằm ở những phương pháp đắt đỏ mà bắt đầu từ một buổi sáng có kỷ luật với bữa ăn đơn giản, vận động nhẹ và chăm sóc cơ thể đều đặn. Cô bắt đầu ngày mới bằng vài động tác kéo giãn cơ thể, sau đó chuẩn bị bữa sáng tại nhà.

Ưu tiên bữa sáng giàu protein

Bữa sáng của Uhm Jung Hwa thường không quá cầu kỳ nhưng đủ dinh dưỡng, giúp cơ thể được bổ sung protein ngay sau một đêm dài nhịn ăn. Cô rửa sạch cần tây và cải kale, sau đó áp chảo hành tây cùng cà chua trước khi làm món trứng chiên từ bốn quả trứng nêm chút muối. Song song đó, nữ nghệ sĩ xay nước dừa cùng táo, cần tây, cải kale và nước cốt chanh để tạo thành ly nước ép xanh giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Bữa ăn hoàn chỉnh gồm trứng chiên với hành tây, cà chua, một lát bánh mì sourdough và ly nước ép rau củ, cung cấp protein, chất xơ, chất béo lành mạnh cùng nhiều vi chất, giúp duy trì năng lượng và cảm giác no trong nhiều giờ.

Nghiên cứu đăng trên The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy bữa sáng giàu protein giúp tăng cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều vào các bữa sau, đồng thời hỗ trợ duy trì khối cơ. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng khi tuổi tác tăng lên vì cơ bắp có xu hướng suy giảm tự nhiên. Khối cơ khỏe mạnh không chỉ giúp duy trì vóc dáng săn chắc mà còn góp phần cải thiện tốc độ trao đổi chất, ổn định đường huyết và giảm nguy cơ té ngã khi về già.

Bữa sáng giàu protein, chất xơ và chất chống oxy hóa được nữ nghệ sĩ duy trì nhiều năm để hỗ trợ sức khỏe và vóc dáng. Ảnh: Instagram umaizing

Vận động nhẹ trước khi bắt đầu công việc

Trước khi ăn sáng, Uhm Jung Hwa dành vài phút để kéo giãn cơ thể và vận động nhẹ. Thói quen này giúp đánh thức các nhóm cơ sau nhiều giờ ngủ, tăng tuần hoàn máu và giảm cảm giác cứng khớp vào buổi sáng. Theo chuyên gia y học thể thao thuộc American College of Sports Medicine, các bài tập giãn cơ hoặc vận động cường độ thấp vào đầu ngày giúp cải thiện khả năng linh hoạt, hỗ trợ cân bằng và tạo tâm trạng tích cực trước khi bước vào công việc. Ngoài thói quen tập buổi sáng, nữ nghệ sĩ còn duy trì tập gym, boxing, yoga, múa ba lê và gần đây là lướt sóng để giữ sức bền, tăng khối cơ và kiểm soát mỡ cơ thể.

Bổ sung đồ uống giàu rau xanh

Một thói quen khác của Uhm Jung Hwa là uống nước ép rau xanh vào buổi sáng. Theo chia sẻ của cô, thức uống này gồm nước dừa, cần tây, cải kale, táo và nước cốt chanh nhằm bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các chuyên gia lưu ý rằng đồ uống từ rau xanh có thể giúp tăng lượng chất xơ, kali và vitamin C trong khẩu phần ăn nếu được sử dụng như một phần của chế độ dinh dưỡng cân bằng. Tuy nhiên, nước ép không thể thay thế hoàn toàn rau quả nguyên chất vì quá trình ép có thể làm giảm lượng chất xơ.

Duy trì sự đều đặn thay vì tìm giải pháp cấp tốc

Điểm chung trong các chia sẻ của Uhm Jung Hwa suốt nhiều năm là sự kiên trì. Dù lịch trình bận rộn hay nghỉ ngơi, cô vẫn giữ giờ thức dậy ổn định, tự chuẩn bị bữa ăn và dành thời gian vận động mỗi ngày. Theo các chuyên gia về lão hóa, chính sự nhất quán trong những thói quen nhỏ hằng ngày mới tạo nên khác biệt lâu dài. Một bữa sáng đủ dinh dưỡng, vài phút vận động và chế độ ăn cân bằng có thể góp phần bảo vệ khối cơ, hỗ trợ chuyển hóa và duy trì sức khỏe khi tuổi tác tăng lên, thay vì phụ thuộc vào các biện pháp giảm cân hay chống lão hóa cấp tốc.

Nhan sắc trẻ trung và thể trạng dẻo dai của Uhm Jung Hwa nhiều năm qua khiến cô trở thành hình mẫu lão hóa khỏe mạnh của phụ nữ Hàn Quốc. Ảnh: Instagram umaizing

Uhm Jung Hwa sinh năm 1969, là ca sĩ, diễn viên và biểu tượng giải trí hàng đầu Hàn Quốc, được mệnh danh là "Madonna Hàn Quốc" nhờ phong cách biểu diễn táo bạo và khả năng liên tục đổi mới hình ảnh. Bắt đầu sự nghiệp từ đầu thập niên 1990, cô ghi dấu ấn với nhiều bản hit và hàng loạt vai diễn thành công trên màn ảnh. Ở tuổi U60, Uhm Jung Hwa vẫn gây ấn tượng với vóc dáng săn chắc, lối sống năng động và tinh thần tích cực, trở thành hình mẫu về vẻ đẹp khỏe mạnh và quá trình lão hóa tích cực.