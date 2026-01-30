Thức uống giữ da sáng, dáng xinh của Hồ Ngọc Hà

Đang trong quá trình siết cân để chuẩn bị cho sự kiện tại Milan cuối tháng 2, Hồ Ngọc Hà hạn chế tối đa tinh bột trong chế độ ăn. Bữa trưa của cô chỉ có rau củ và đạm từ các loại thịt nạc, ít mỡ. Bữa tối, người đẹp muốn giảm tải cho hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi nên bỏ qua bữa ăn chính, chỉ uống ngũ cốc nhằm duy trì cơ bắp, tránh thiếu hụt dinh dưỡng cho cơ thể.

Hồ Ngọc Hà có sở thích uống các loại bột ngũ cốc cùng bột protein để tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể.

Hỗn hợp bột ngũ cốc của Hồ Ngọc Hà bao gồm đậu xanh, đậu nành, mè đen, cùng các loại hạt tùy theo sở thích như hạt điều, óc chó. Cô pha hỗn hợp các loại bột nói trên cùng nước ấm và bột protein nhằm cung cấp đủ lượng đạm cơ thể cần để duy trì cơ bắp, bảo toàn trao đổi chất. Bà mẹ ba con cho biết chỉ một cốc ngũ cốc như vậy là đủ ấm bụng để đi ngủ, vẫn đảm bảo tiêu chí không nạp quá nhiều calo cho cơ thể.

Thức uống yêu thích của Hồ Ngọc Hà có thành phần chính là các loại hạt, không chỉ giúp no lâu, còn đem lại nhiều lợi ích cho làn da và vóc dáng. Đậu xanh và đậu nành giàu protein thực vật, vitamin nhóm B và isoflavone giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, hỗ trợ cân bằng nội tiết, từ đó da mịn màng và tươi sáng hơn. Mè đen nổi bật với hàm lượng chất chống oxy hóa và khoáng chất, giúp làm chậm quá trình lão hóa, tóc và da thêm săn chắc. Các loại hạt cung cấp chất béo tốt, omega-3 và năng lượng lành mạnh, giúp duy trì vóc dáng thon gọn, tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn. Khi dùng đều đặn, thức uống này không chỉ hỗ trợ giữ dáng mà còn góp phần nuôi dưỡng sắc vóc từ bên trong.

Cũng với hỗn hợp bột ngũ cốc này, Hồ Ngọc Hà còn thêm các loại trái cây theo mùa như quả bơ, chuối để uống vào buổi sáng.

Hồ Ngọc Hà cho biết cô đang giữ mức cân phù hợp (khoảng 58 kg, cao 1,72 m) nhưng muốn các đường nét gương mặt được sắc hơn cũng như muốn xuất hiện chỉn chu nhất có thể nên đặt mục tiêu giảm 2 kg trong 3 tuần.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình. Cô làm người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm, cô có nhiều hit từ pop ballad đến dance, EDM. Cô còn làm huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face... Năm 2017, cô hẹn hò diễn viên Kim Lý. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa.