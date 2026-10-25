YouTuber trả giá đắt sau nhiều năm không đánh răng, chỉ uống nước ngọt

YouTuber nổi tiếng Asmongold khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận mình nghiện nước ngọt, kẹo và lười đánh răng. Đáng chú ý, nam YouTuber tiết lộ bản thân từng không đánh răng suốt những năm học trung học, thậm chí đã phải chi 7.000 USD để điều trị các vấn đề răng miệng.

Thói quen sống thiếu lành mạnh của nam streamer

Theo Dexerto, Asmongold - nam YouTuber 36 tuổi người Mỹ sở hữu hơn 4,7 triệu lượt đăng ký trên YouTube và khoảng 3,5 triệu người theo dõi trên Twitch. Mới đây, anh khiến dân mạng bất ngờ khi tiết lộ nguyên nhân khiến bản thân mất hàng loạt chiếc răng.

Asmongold vốn được biết đến với lối sống thiếu lành mạnh và những thói quen vệ sinh cá nhân gây tranh cãi. Trước đó, anh từng tiết lộ chế độ ăn uống hằng ngày chủ yếu gồm thịt bò khô, bánh kẹo, thức ăn nhanh và nước ngọt có gas.

Trong một buổi livestream gần đây, Asmongold thừa nhận việc không chăm sóc răng miệng, kết hợp với chế độ ăn uống nhiều đường, chính là nguyên nhân khiến răng của anh bị hư hỏng nghiêm trọng.

Asmongold có thói quen ăn uống kém lành mạnh.

Trong lúc trò chuyện với người xem, Asmongold bất ngờ đề cập đến vấn đề răng miệng của mình, đồng thời cầm một lon Coca-Cola lên uống.

"Nhiều người trong gia đình tôi có hàm răng không tốt. Nhưng các bạn có muốn biết lý do thực sự khiến tôi mất nhiều răng và nhiều chiếc bị gãy không?", nam YouTuber đặt câu hỏi.

Sau đó, anh thẳng thắn thừa nhận bản thân đã không vệ sinh răng miệng trong thời gian dài.

"Tôi không đánh răng. Tôi uống quá nhiều nước ngọt, thích ăn kẹo và có chế độ ăn uống không lành mạnh. Đó là lý do. Tôi thậm chí còn chẳng buồn đánh răng khi học trung học", Asmongold chia sẻ.

Thay vì đổ lỗi cho yếu tố di truyền hoặc hoàn cảnh, nam YouTuber thừa nhận thói quen sinh hoạt không lành mạnh góp phần khiến sức khỏe răng miệng của anh ngày càng tồi tệ.

Đáng chú ý, vào tháng 4/2026, Asmongold từng tiết lộ đã chi khoảng 7.000 USD (hơn 180 triệu đồng) để điều trị và phục hồi những chiếc răng bị hư hỏng nghiêm trọng. Thời điểm đó, anh cho biết tình trạng sâu răng nặng đến mức anh có thể cảm nhận được mùi vị khó chịu mỗi khi cắn thức ăn.

Nam YouTuber bắt đầu thay đổi cách ăn uống

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng, việc mất nhiều răng còn khiến ngoại hình và khả năng nhai của Asmongold thay đổi đáng kể.

Trong một buổi livestream trước đó, anh tiết lộ bản thân đã mất nhiều răng hàm, khiến cấu trúc khuôn mặt có sự thay đổi và không thể nhai thức ăn bình thường.

Nam YouTuber thậm chí tự ví mình trông giống một con chuột vì chỉ còn có thể sử dụng những chiếc răng phía trước để cắn và nhai thức ăn.

Từ trải nghiệm của bản thân, Asmongold khuyên người xem nên duy trì thói quen vệ sinh răng miệng để tránh gặp phải tình trạng tương tự.

"Bài học rút ra là hãy đánh răng. Các bạn chắc chắn không muốn trở nên giống tôi đâu", anh cảnh báo.

Ngoài việc lười đánh răng, thói quen uống nước ngọt quá mức của Asmongold cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán. Anh cũng thừa nhận vị giác đã quá quen với các loại nước uống có tính axit, đến mức khi ăn chanh, anh cảm thấy chúng gần như chẳng còn vị gì.

Bên cạnh vấn đề răng miệng, Asmongold còn nhiều lần gây tranh cãi vì thói quen vệ sinh cá nhân. Vào tháng 9/2026, nam YuTuber tiết lộ mình đã không tắm trong suốt một tháng, bất chấp việc bạn gái Kaise liên tục khuyên anh chăm sóc bản thân tốt hơn.

Những chia sẻ thẳng thắn của Asmongold tiếp tục thu hút sự chú ý, đồng thời cho thấy hậu quả mà các thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh có thể gây ra đối với sức khỏe.