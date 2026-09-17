Ngoại tình với nam streamer, người phụ nữ bán cả gia sản kèm nợ nần

Chỉ trong khoảng nửa năm, một phụ nữ ở Trung Quốc đã chi hơn 3,9 triệu NDT (khoảng 15 tỷ đồng) để tặng quà cho nam streamer quen qua phòng livestream. Số tiền này bao gồm tiền tiết kiệm của gia đình, khoản vay từ người thân cùng tiền bán tài sản chung, khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần sau khi ly hôn.

Liên tục chuyển tiền tỷ qua livestream

Trang HK01 đưa tin, sự việc xảy ra tại tỉnh An Huy, Trung Quốc vào cuối năm 2024. Người phụ nữ họ Kỷ quen với nam streamer họ Bành (24 tuổi) trong một phòng livestream. Sau thời gian thường xuyên nhắn tin, 2 người chính thức yêu nhau vào tháng 1/2025.

Lúc này, cô Kỷ liên tục chi tiền cho nam streamer. Ban đầu, cô lấy hơn 1 triệu NDT tiền tiết kiệm của gia đình để nạp vào nền tảng livestream, trong đó có 700.000 NDT (khoảng 2,6 tỷ đồng) tiền bồi thường tử vong của bố chồng.

Vì tình yêu mù quáng, cô Kỷ khiến gia đình lao đao vì nợ nẩn (Ảnh AI).

Sau đó, cô Kỷ lấy lý do cần vốn “làm ăn” để vay hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng) từ người thân, bạn bè. Cô còn giấu chồng bán tài sản chung gồm bất động sản và ô tô, thu về khoảng 1,8 triệu NDT (khoảng 6,6 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền được chuyển cho nam streamer. Tính đến tháng 6/2025, tổng số tiền cô Kỷ dùng để nạp tiền và tặng quà trong livestream vượt 3,9 triệu NDT. Thậm chí, cô còn lén lút tới Thành Đô để gặp nam streamer trong khách sạn.

Nam streamer nói “hết tiền” rồi chia tay

Chỉ khoảng 2 tuần sau cuộc gặp, nam streamer nói rằng mình “không còn tiền” và chủ động đề nghị chia tay.

Sau thời gian dài giấu giếm, người chồng họ Vương cũng phát hiện vợ ngoại tình và tiền bạc trong nhà đã bị vợ lấy sạch. Gia đình anh rơi vào khủng hoảng tài chính, việc kinh doanh của anh cũng phải đóng cửa. Anh đệ đơn ra tòa ly hôn.

Dù hai người đã chấm dứt quan hệ vợ chồng, anh Vương vẫn ở lại chăm sóc vợ cũ do cô chịu cú sốc tâm lý nghiêm trọng và được chẩn đoán trầm cảm nặng. Được biết, cô Kỷ từng nhiều lần có hành vi tự sát.

Hiện gia đình 6 người gồm anh Vương, vợ cũ, bố mẹ vợ và hai con nhỏ rơi vào cảnh khó khăn. Gia đình đang gánh khoản nợ gần 2 triệu NDT(khoảng 7,3 tỷ đồng) và phải đến ở nhờ nhà người thân. Nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình hiện đến từ khoản lương hưu khoảng 3.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 11 triệu đồng) của bà ngoại hai đứa trẻ.

Trước những cáo buộc liên quan, nam streamer họ Bành phủ nhận và khẳng định hai người chỉ có quan hệ “streamer và người hâm mộ”. Anh Vương hiện đã khởi kiện nam streamer, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Dân mạng cảnh báo rủi ro khi chi tiền cho các streamer

Sau khi câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Dân mạng cho rằng việc chi tiêu không kiểm soát cho một mối quan hệ trên mạng khiến gia đình phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng nhắc nhở người dân cần thận trọng khi xây dựng các mối quan hệ trên không gian mạng, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến chuyển tiền, tặng quà hoặc đầu tư tài chính.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo các thành viên trong gia đình cần minh bạch khi xử lý tài sản chung, tránh để những quyết định tài chính thiếu kiểm soát gây ra hậu quả lâu dài.