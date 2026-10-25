Nữ YouTuber được mệnh danh "không có anti-fan" sở hữu gần 800.000 người đăng ký

Không thường xuyên đăng video hay tạo ra những nội dung gây tranh cãi, nữ YouTuber Đài Loan Kelly Yang vẫn thu hút hơn 780.000 người đăng ký nhờ những video ghi lại cuộc sống đời thường tại Mỹ. Đáng chú ý, sau hơn một năm vắng bóng trên YouTube, cô bất ngờ tái xuất khiến đông đảo người hâm mộ thích thú.

YouTuber nói không với "anti-fan"

Theo trang SET News, bên cạnh những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như HowHow và Hook, cộng đồng YouTube Đài Loan còn có một gương mặt được nhiều khán giả yêu mến, đó là Kelly Yang, chủ nhân kênh YouTube TheKellyYang.

Kelly là một trong những YouTuber "không có đánh giá tiêu cực" ở Đài Loan, nổi bật với hình ảnh gần gũi, lối sống giản dị và phong cách sáng tạo tự nhiên, ít gây tranh cãi.

Dù không đăng video thường xuyên, kênh YouTube của cô vẫn thu hút hơn 780.000 người đăng ký. Nhiều video ghi lại những hoạt động đời thường của Kelly đạt trên 300.000 lượt xem.

Nội dung Kelly đăng tải rất đời thường, gần gũi.

Kelly khởi đầu sự nghiệp sáng tạo nội dung với vai trò blogger làm đẹp. Đến năm 2011, cô thành lập kênh YouTube cá nhân TheKellyYang, chủ yếu đăng tải các video giới thiệu và đánh giá mỹ phẩm.

Sau đó, nữ YouTuber dần mở rộng nội dung sang những video ghi lại cuộc sống thường ngày, từ công việc, sinh hoạt gia đình đến những khoảnh khắc giản dị tại Mỹ.

Đáng chú ý, nhiều video của Kelly không có kịch bản cầu kỳ hay những tình huống gây sốc. Cô có thể xuất hiện với gương mặt mộc, mặc đồ ngủ và pha một tách cà phê, hoặc đơn giản là ghi lại một ngày đi làm bình thường.

Chính sự tự nhiên này đã giúp Kelly thu hút một tệp khán giả trung thành. Họ thích cảm giác gần gũi khi theo dõi những câu chuyện đời thường của nữ YouTuber.

Sau khi tốt nghiệp tại Đài Loan, Kelly sang Mỹ tiếp tục học tập, sau đó kết hôn, sinh con và làm việc tại đây. Những năm gần đây, cô dần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc và nuôi dạy con nhỏ.

Sự trở lại khiến người hâm mộ thích thú

Được biết, do bận rộn với công việc và cuộc sống gia đình, Kelly từng ngừng đăng video trên YouTube trong khoảng một năm, khiến nhiều người hâm mộ liên tục hỏi thăm tình hình của cô.

Đến ngày 14/9/2025, nữ YouTuber bất ngờ đăng tải video mới mang tên "Xuất hiện rồi! Người bạn biến mất sau khi sinh con", đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng.

Cô trở lại sau thời gian dài vắng bóng.

Trong video, Kelly mở đầu bằng lời chào thân thuộc, sau đó chia sẻ về cuộc sống hiện tại khi vừa làm mẹ, vừa duy trì công việc.

Những hình ảnh giản dị như dắt chó đi dạo, chuẩn bị bữa trưa cho con, đưa con đến trường, dọn dẹp nhà cửa và tham gia các cuộc họp công việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả.

Nữ YouTuber cũng thừa nhận trong thời gian ngừng đăng video, cô vẫn thỉnh thoảng ghi hình những khoảnh khắc đời thường. Tuy nhiên, nhiều đoạn phim không được sử dụng vì cô cảm thấy chúng chưa đủ hấp dẫn để chia sẻ.

Dù không chạy theo các xu hướng gây sốt hay liên tục sản xuất nội dung để thu hút sự chú ý, Kelly vẫn duy trì được sức hút nhờ phong cách gần gũi và những câu chuyện đời thường.