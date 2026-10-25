Lộ diện lịch phát hành bản PC của GTA 6

Cộng đồng game thủ PC nhiều khả năng sẽ không phải chờ đợi quá lâu để trải nghiệm bom tấn Grand Theft Auto VI (GTA 6). Theo các nguồn tin từ GamesBeat, tựa game sắp tới của Rockstar Games sẽ cập bến hệ máy PC vào quý 1 năm 2027, chỉ vài tháng sau khi chính thức phát hành trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S vào ngày 19/11.

Bản PC của GTA 6 hứa hẹn đổ bộ không quá muộn màng so với bản console.

Khoảng thời gian này ngắn hơn rất nhiều so với khoảng cách chờ đợi giữa bản console và bản máy tính của Grand Theft Auto V trước đây. Tựa game tiền nhiệm từng ra mắt trên PlayStation 3 và Xbox 360 vào ngày 17/9/2013, nhưng mãi đến tháng 4 năm 2015 mới chính thức cập bến PC.

Sức hút khổng lồ của trò chơi khiến phần lớn các nhà phát triển và phát hành khác chủ động né tránh thời điểm mùa thu năm nay để tránh bị lấn át. Các tựa game dự kiến ra mắt vào đầu năm tới cũng có thể phải lùi lịch phát hành nhằm tránh cạnh tranh với phiên bản PC, trong bối cảnh quý 1 năm 2027 đã có lịch trình của Stranger Than Heaven, Metroid Ravenous, Until Dawn 2, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, God of War Laufey và Fable.

Về chế độ trực tuyến, Rockstar Games hiện vẫn rất kín tiếng dù CEO Dan Clancy của Twitch khẳng định tính năng này sẽ ra mắt vào năm sau. Đáng chú ý, các bản mod nhập vai nổi tiếng của GTA 5 vốn chỉ hoạt động trên PC, và Rockstar gần đây cũng đã bổ sung tùy chọn nhập vai này vào trình khởi chạy sau ba năm mua lại đội ngũ FiveM.

Nhân vật nữ đầu tiên của series GTA trong GTA 6.

Xâu chuỗi các dữ kiện trên, công ty nhiều khả năng đang chờ đến khi phiên bản PC của GTA 6 phát hành trước khi chính thức kích hoạt chế độ chơi mạng. Động thái này cho thấy thời điểm mở chế độ nhiều người chơi gắn liền trực tiếp với kế hoạch ra mắt trên máy tính cá nhân.