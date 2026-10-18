Nam streamer bị "tác động vật lý" khi đang livestream

Một nam streamer người Hàn Quốc bất ngờ bị tài xế xe tuk-tuk hành hung khi đang livestream trên đường phố Bangkok, Thái Lan. Đoạn video ghi lại vụ việc nhanh chóng lan truyền trên MXH.

Nam streamer bị hành hung ngay giữa phố

Theo trang HK01, nam streamer nổi tiếng trên nền tảng Kick với biệt danh TAEMIN1998. Sự việc bắt đầu khi tài xế yêu cầu anh ngừng quay phim và lập tức rời khỏi khu vực. Anh giải thích rằng camera chỉ hướng vào khuôn mặt của mình, hoàn toàn không ghi hình tài xế. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn liên tục yêu cầu anh dừng livestream.

Căng thẳng nhanh chóng leo thang khi hai bên lời qua tiếng lại. Đoạn video lan truyền trên MXH cho thấy một người đàn ông bất ngờ vung nắm đấm trúng mặt nam streamer.

Ảnh cắt ra từ video cho thấy nam streamer bị hành hung dữ dội.

Sau cú đánh, hình ảnh từ camera rung lắc dữ dội, cho thấy nam streamer tiếp tục bị tấn công ngay sau đó.

TAEMIN1998 cho biết bản thân bị hành hung nhiều lần trong vụ xô xát. Hiện cảnh sát Thái Lan chưa đưa ra thông báo chính thức về sự việc. Danh tính tài xế tuk-tuk và một người đàn ông khác có liên quan cũng chưa được công bố.

Được biết, TAEMIN1998 là nhà sáng tạo nội dung chuyên thực hiện các video du lịch, khám phá địa phương và tương tác với người dân bản xứ. Tài khoản Kick của anh hiện có khoảng 24.800 người theo dõi.

Dựa trên các video được đăng tải, nam streamer bắt đầu hành trình livestream tại Thái Lan từ cuối tháng 9 và có mặt tại Phuket vào ngày 8/10.

Sự việc gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Cộng đồng mạng tranh cãi về hành vi của nam streamer

Sau khi video ghi lại vụ hành hung được chia sẻ rộng rãi, dân mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Có người cho rằng TAEMIN1998 thuộc nhóm streamer chuyên gây phiền toái nơi công cộng, thường cố tình khiêu khích hoặc tạo ra những tình huống căng thẳng với người lạ nhằm thu hút sự chú ý và tăng lượt xem.

Tuy nhiên, những người khác nhận định nam streamer có thể chỉ thiếu kinh nghiệm giao tiếp, chưa biết cách ứng xử phù hợp khi ra nước ngoài.

"Khi tài xế đã thể hiện rõ rằng ông ấy không muốn bị quay phim, nam streamer nên chủ động nhượng bộ", tài khoản tên @02hilongz bình luận.

Còn tài khoản @yanming cho rằng: "Bạn là khách du lịch thì cần biết quan sát thái độ của người xung quanh và tôn trọng quyền riêng tư của họ".

Sự việc tiếp tục lan truyền trên mạng.

Dân mạng cũng nhấn mạnh rằng, các streamer không nên tự ý biến những người dân bình thường thành nhân vật xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp mà chưa có sự đồng ý.

Ở chiều ngược lại, dân mạng cũng lên án hành vi sử dụng bạo lực của tài xế, cho rằng bất đồng về việc quay phim không thể trở thành lý do để tấn công người khác.

"Ngay cả khi không muốn bị quay hình, bạn cũng tuyệt đối không được dùng bạo lực để giải quyết vấn đề", tài khoản @soyoonn bày tỏ.

Quay phim trên đường phố Thái Lan có vi phạm pháp luật?

Vụ việc cũng làm dấy lên câu hỏi về việc du khách và nhà sáng tạo nội dung có được tự do quay phim, livestream tại những địa điểm công cộng ở Thái Lan hay không.

Theo báo Khaosod English, việc quay phim tại các khu vực công cộng ở Thái Lan nhìn chung được cho phép và người quay không bắt buộc phải xin sự đồng ý của tất cả những người vô tình xuất hiện trong khung hình.

Tuy nhiên, tính hợp pháp của hoạt động ghi hình còn phụ thuộc vào mục đích và cách thức sử dụng hình ảnh. Trong một số trường hợp, việc quay phim, phát sóng trực tiếp hoặc sử dụng hình ảnh cá nhân có thể chịu sự điều chỉnh của các quy định liên quan đến quyền riêng tư.

Sự việc của TAEMIN1998 tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận trên MXH.