YouTuber 9 triệu người theo dõi bị đồn là Batman bí ẩn

Một nhân vật bí ẩn hóa trang thành Batman đang gây sốt tại London (Anh) khi liên tục phát tiền mua xăng miễn phí, sửa đường và giúp đỡ người dân. Dân mạng nghi ngờ người đứng sau chiếc mặt nạ chính là YouTuber nổi tiếng Niko Omilana, người sở hữu hơn 9 triệu lượt đăng ký trên YouTube.

YouTuber thích làm thiện nguyện

Theo trang Dexerto, một người đàn ông hóa trang thành siêu anh hùng Batman đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục xuất hiện trên đường phố London và thực hiện những hành động thiện nguyện bất ngờ.

Không chỉ phát phiếu mua xăng miễn phí trị giá hàng nghìn USD, nhân vật bí ẩn này còn tham gia sửa chữa ổ gà trên đường, thu gom rác và bán các thanh kẹo với mức giá rẻ bất ngờ.

Batman bí ẩn chuyên làm từ thiện trên phố.

Những hoạt động khác do "Batman London" thực hiện bao gồm thanh toán tiền phạt đỗ xe tại bệnh viện, giúp người đi đường giải nhiệt trong thời tiết nóng bức và hỗ trợ người cao tuổi băng qua những tuyến đường đông đúc.

Đáng chú ý, trong một lần xuất hiện tại trạm xăng ở phía đông nam London, người này đã phát phiếu mua xăng giá khoảng 93 USD (hơn 2,4 triệu đồng) cho mỗi người.

Khi thông tin về việc tặng xăng miễn phí lan truyền, nhiều tài xế đổ xô đến địa điểm trên. Dòng phương tiện xếp hàng kéo dài, gây ùn tắc giao thông tại khu vực.

YouTuber nổi tiếng bất ngờ bị nghi là Batman bí ẩn

Danh tính thật của người đàn ông hóa trang thành Batman hiện vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người bắt đầu nghi ngờ nhân vật này chính là Niko Omilana.

Sở hữu hơn 9 triệu người đăng ký trên YouTube, Niko Omilana được biết đến với phong cách sáng tạo nội dung độc đáo, hài hước, thường xuyên thực hiện những thử thách và tình huống bất ngờ tại nơi công cộng.

Nam YouTuber Niko Omilana phủ nhận mình là Batman bí ẩn.

Những đồn đoán lan rộng đến mức báo chí đã liên hệ với nam YouTuber để xác minh. Tuy nhiên, Niko Omilana lập tức phủ nhận việc mình là người đứng sau chiếc mặt nạ Batman.

"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không phải Batman. Tôi không thể tin nổi mọi người vẫn tiếp tục nói tôi là Batman", nam YouTuber khẳng định.

Dù Niko Omilana đã lên tiếng phủ nhận, nhân vật Batman bí ẩn vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ những hoạt động giúp đỡ cộng đồng tại thủ đô nước Anh.

Khác với hình tượng siêu anh hùng trong phim ảnh, người đàn ông này không xuất hiện để truy bắt tội phạm mà tập trung vào những việc làm thiết thực như hỗ trợ người gặp khó khăn, cải thiện môi trường công cộng và trao tặng các phần quà bất ngờ.

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận ai là người hóa thân thành Batman trên đường phố London.