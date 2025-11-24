Xiaomi vượt mốc 1 tỷ thiết bị IoT kết nối trên toàn cầu

Xiaomi vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán quý III/2025. Theo đó, doanh thu của họ đạt 15,91 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ, đồng thời đánh dấu quý thứ tư liên tiếp vượt mốc 14,07 tỷ USD. Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 1,59 tỷ USD, tăng mạnh 80,9% và cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường, thiết lập mức kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động.

Xiaomi lại phá kỷ lục của chính mình về lợi nhuận trong một quý.

Trong đó, doanh thu từ mảng điện thoại thông minh đạt 6,47 tỷ USD, với sản lượng xuất xưởng tiếp tục duy trì vị trí top 3 toàn cầu trong 21 quý liên tiếp. Mảng thiết bị IoT và sản phẩm tiêu dùng thông minh ghi nhận 3,88 tỷ USD, trong đó số thiết bị IoT kết nối trên nền tảng AIoT của Xiaomi đã vượt mốc 1 tỷ thiết bị.

Còn theo dữ liệu Omdia, sản phẩm máy tính bảng của Xiaomi nằm trong top 5 sản lượng xuất xưởng toàn cầu và top 3 tại Trung Quốc. Mảng thiết bị đeo của Xiaomi duy trì vị thế dẫn đầu, với lượng hàng xuất xưởng đứng số 1 toàn cầu và số 2 tại Trung Quốc.

Tính đến ngày 30/9/2025, số thiết bị IoT kết nối trên nền tảng AIoT của Xiaomi (không bao gồm smartphone, máy tính bảng và laptop) tăng lên 1,035 tỷ đơn vị, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Số người dùng kết nối từ 5 thiết bị trở lên (không tính smartphone, máy tính bảng và laptop) đạt 21,6 triệu, tăng 26,1%. Trong tháng 9/2025, số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của ứng dụng Xiaomi Home tăng lên 114,6 triệu, tăng 14,4%.