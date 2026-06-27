World Cup 2026: Dân mạng "đâu ai có ngờ" trước kỳ tích vào vòng 1/16 của Cape Verde

Hiện tượng mạng Vozinha và Cape Verde

Sau hành trình đầy bất ngờ tại vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Cape Verde đã, đang và tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Không chỉ gây tiếng vang bằng những màn trình diễn quả cảm trước các đối thủ mạnh, đội bóng châu Phi còn tạo nên một trong những "hiện tượng" đáng chú ý nhất giải đấu với thủ môn Vozinha - người từ chỗ gần như vô danh đã trở thành cái tên được hàng triệu người hâm mộ toàn cầu biết đến.

FIFA World Cup gọi tên "Cabo Verde" (tên tiếng Bồ Đào Nha của Cape Verde).

Đi cùng sức hút của đội tuyển là sự tăng trưởng khó tin trên mạng xã hội của Vozinha. Từ tài khoản Instagram chỉ có vài chục nghìn người theo dõi khi World Cup 2026 khởi tranh, thủ môn Cape Verde liên tục lập những cột mốc mới sau mỗi lượt trận. Mỗi lần đội bóng tạo bất ngờ, lượng người theo dõi của anh lại tăng thêm hàng triệu, biến Vozinha thành một trong những cầu thủ có tốc độ tăng follower nhanh nhất giải đấu.

Đến thời điểm hiện tại, tài khoản Instagram của Vozinha đã chính thức chạm mốc 17 triệu người theo dõi. Con số này khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi chỉ ít tuần trước, anh vẫn là cái tên gần như vô danh với lượng người theo dõi chỉ ở mức vài chục nghìn.

Fan bóng đá: "Giấc mơ là có thật!"

Tài khoản S. chia sẻ: "Sau trận cầm hòa Ả Rập Xê Út, Cape Verde đã có 3 điểm và đứng ở vị trí thứ 2 bảng H. Họ đã làm nên lịch sử và hiên ngang bước vào vòng knock-out World Cup. Đâu ai mà ngờ, đại diện đến từ quốc gia chỉ có hơn nửa triệu dân, lần đầu tham dự World Cup lại có thể đi sâu tới vậy. Lượt trận tới Cape Verde sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch Argentina của Messi".

Độ bóng hiện tượng tại World Cup 2026 đang gây "sốt" mạng xã hội.

Dân mạng cảm thán trước thành tích của Cape Verde là "đâu ai có ngờ".

Dòng chia sẻ với cụm từ "đâu ai mà ngờ" nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người hâm mộ. Không ít bình luận cho rằng Cape Verde đã làm được điều mà trước giải rất ít người dám nghĩ tới. Từ đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng đấu, họ xuất sắc vượt qua Uruguay và Ả Rập Xê Út để cùng Tây Ban Nha góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Tài khoản Công Thọ thì bày tỏ: "Giấc mơ là có thật! Cape Verde tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 sau trận hòa Saudi Arabia, nối dài hành trình kỳ diệu sau những trận hòa chấn động". Bên cạnh đó, anh còn giới thiệu về quốc gia Cabo Verde - quần đảo núi lửa giữa Đại Tây Dương với diện tích chỉ hơn 4.000 km² và dân số hơn nửa triệu người, nhấn mạnh một đất nước nhỏ bé vẫn có thể tạo nên kỳ tích trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, tài khoản Anh Quân viết: "Cape Verde đang viết tiếp những câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026. Đội tuyển châu Phi đã hòa 0 - 0 với Ả Rập Xê Út, qua đó kết thúc vòng bảng với ngôi nhì bảng H cũng như giành tấm vé vào vòng 32 đội. Đây là thành tích kỳ diệu với quốc gia châu Phi này khi bảng đấu của họ còn có Uruguay. Chính lòng quả cảm và quyết tâm đã giúp Cape Verde viết nên lịch sử".

Ở vòng 1/16, Cape Verde sẽ đối đầu nhà đương kim vô địch Argentina. Dù thử thách phía trước được đánh giá cực kỳ khó khăn, người hâm mộ vẫn kỳ vọng Vozinha cùng các đồng đội sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình cổ tích.