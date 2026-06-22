Cape Verde lại gây "sốc" tại World Cup 2026, Instagram của thủ môn Vozinha vượt 15 triệu người theo dõi

Thủ môn Vozinha tiếp tục là cái tên gây sốt tại World Cup 2026 sau trận hòa 2 - 2 giữa Cape Verde và Uruguay. Kết quả này giúp đội bóng châu Phi nối dài chuỗi bất bại sau khi từng gây địa chấn với trận hòa 0 - 0 trước Tây Ban Nha ở ngày ra quân.

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng 22/6, Cape Verde sớm tạo bất ngờ bằng bàn mở tỷ số của Kevin Pina. Tuy nhiên, Uruguay nhanh chóng đáp trả khi Maxi Araujo và Agustin Canobbio lần lượt ghi bàn giúp đội bóng Nam Mỹ dẫn ngược 2 - 1. Trong thế trận chịu nhiều sức ép, Cape Verde vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và có được bàn gỡ 2 - 2 do công của Helio Varela ở hiệp hai.

Tài khoản Instagram của Vozinha đã vượt 15 triệu người theo dõi.

Trên Instagram của Vozinha, bầu không khí thay đổi theo diễn biến trận đấu. Khi Uruguay dẫn trước, đã có một số người hâm mộ để lại bình luận chế giễu thủ môn Cape Verde. Có bình luận viết: "Vozinha, họ vừa ghi bàn vào lưới anh rồi. Trận trước là may mắn thôi".

Thế nhưng, khi Cape Verde hoàn tất màn ngược dòng để giành lại một điểm, làn sóng bình luận trở nên tích cực. Nhiều người cho rằng Vozinha đang trải qua kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp và phải chịu áp lực khổng lồ từ truyền thông cũng như lượng người theo dõi tăng đột biến.

Một tài khoản nhận xét thủ môn này đang làm rất tốt khi đối đầu với những đội tuyển hàng đầu thế giới. "Bàn thua chỉ đến từ tình huống bóng bật ra hoặc pha đệm cận thành mà ngay cả những thủ môn xuất sắc nhất cũng khó có thể cản phá", một bình luận bảo vệ Vozinha.

"Chúc mừng Vozinha và đồng đội, 1 điểm quý giá mở rộng cơ hội vượt qua vòng bảng", "Vozinha vẫn quá xuất sắc", "Cape Verde không thể có điểm nếu không có Vozinha",... là một số lời người hâm mộ nhắn gửi thủ thành sinh năm 1986.

Một số bình luận từ chế giễu tới khen ngợi khi đội tuyển Cape Verde của Vozinha bị Uruguay dẫn trước, rồi sau đó gỡ hòa.

Trước World Cup 2026, tài khoản Instagram của Vozinha chỉ có khoảng vài chục nghìn người theo dõi. Sau trận gặp Tây Ban Nha, con số này tăng từ khoảng 50.000 lên hàng triệu chỉ trong thời gian rất ngắn. Đến sáng 22/6, trang Instagram của thủ môn Cape Verde đã chính thức vượt mốc 15,2 triệu người theo dõi, cao hơn rất nhiều ngôi sao thể thao nổi tiếng khác.