Chung kết World Cup 2026: 6 mô hình AI đồng loạt dự đoán đội nào vô địch?

Trước trận Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina, nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đã có những dự đoán dựa trên rất nhiều thông tin về hai đội.

Dù được phát triển bởi các công ty khác nhau, những mô hình AI nổi tiếng nhất thế giới lại đi đến kết luận giống nhau: Đều dự đoán ĐT Tây Ban Nha sẽ vô địch.

Một số mô hình AI lớn đều dự đoán ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Ảnh minh họa: RB.

Nhiều mô hình AI cùng nghiêng về ĐT Tây Ban Nha

Theo nền tảng thông tin kỹ thuật số Odaily, 6 mô hình AI lớn gồm ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek và Qwen đều nhất quán trong dự đoán ĐT Tây Ban Nha sẽ lên ngôi vô địch World Cup 2026, dù mỗi mô hình có thể dự đoán tỷ số khác nhau.

Còn theo trang tin thể thao Sportscasting, ChatGPT đã được cho chạy 20.000 lần mô phỏng trận Chung kết, và kết quả xuất hiện nhiều nhất là ĐT Tây Ban Nha thắng ĐT Argentina với tỷ số 1-0.

Yamal được dự đoán sẽ ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha trong trận Chung kết. Ảnh: Gregory Bull/ AP Photo.

Vì sao AI lại có xu hướng đưa ra cùng một dự đoán?

Về lĩnh vực thể thao, phần lớn các mô hình AI đều dựa trên những nguồn dữ liệu khá giống nhau như phong độ gần đây, sức mạnh đội hình, các chỉ số… của mỗi đội, cũng như lịch sử đối đầu. Khi cùng dựa trên những dữ liệu tương tự thì các mô hình có thể đưa ra kết luận gần nhau.

Các mô hình đưa ra lý do đánh giá ĐT Tây Ban Nha nhỉnh hơn là vì phong độ ổn định, khả năng kiểm soát trận đấu, sự đồng đều ở các tuyến, phòng ngự tốt…, nhưng các mô hình cũng thừa nhận là khoảng cách giữa hai đội không lớn.

Nhưng các mô hình AI không thể tính hết những yếu tố như sai lầm cá nhân, chấn thương, chiến thuật trong ngày thi đấu hay khoảnh khắc tỏa sáng của một cầu thủ. Vì vậy, đây chỉ là một góc nhìn trước trận Chung kết World Cup 2026, còn kết quả cuối cùng vẫn chỉ được quyết định trên sân cỏ.

Các mô hình AI dự đoán khả năng tổ chức của Messi sẽ là yếu tố quan trọng với ĐT Argentina trong trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Rebecca Blackwell/ AP Photo.

Trận Chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 2h ngày 20/7/2026, theo giờ Việt Nam.