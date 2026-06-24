Dân mạng đồng loạt "Siuuu" khi Cristiano Ronaldo lập cú đúp tại World Cup 2026

Rạng sáng 24/6, Cristiano Ronaldo chỉ cần 45 phút để khiến mạng xã hội bùng nổ. Ngay sau khi đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha lập cú đúp vào lưới Uzbekistan tại World Cup 2026, hàng loạt bài đăng, bình luận và chia sẻ trên Facebook đã xuất hiện với những tiếng hô quen thuộc "Siuuu". Như vậy, CR7 đã có màn đáp trả sau những chỉ trích ở trận ra quân.

Hình ảnh CR7 "Siuuu" ngập tràn mạng xã hội.

Ngay cả dưới bài đăng của FIFA World Cup chỉ vỏn vẹn dòng chữ "CR7", hàng nghìn lượt tương tác đã xuất hiện chỉ sau ít giờ. Một tài khoản tên Đỗ Đô bình luận: "Anti nhưng công nhận 2 bàn này của CR7 đẹp mắt, người kiến tạo lại càng hay. 41 tuổi mới là đỉnh cao đời người. Siuuu".

Tài khoản Trần Phong đặc biệt ấn tượng với pha ghi bàn cuối trận của Ronaldo: "Tình huống cuối trận, thủ môn Uzbekistan lao ra gần sát vào bóng, mà CR7 vẫn kịp chích mũi giày bóng vượt qua đầu thủ môn. Đúng tiền đạo đẳng cấp nhất lịch sử bóng đá thế giới có khác".

Một người dùng khác viết: "Tiếc là hiệp 2 không ghi thêm bàn nữa, chứ không là có kỷ lục người già nhất ghi 3 bàn ở World Cup rồi, chắc trăm năm không ai phá được luôn". Trong khi đó, nhiều fan chỉ đơn giản chia sẻ lại ảnh Ronaldo cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Siuuuuuuuui" kèm hashtag #CR7".

Bài đăng của fanpage FIFA World Cup được chia sẻ.

Về diễn biến trận đấu, trên sân NRG Stadium ở Houston (Mỹ), Ronaldo đã sớm đưa Bồ Đào Nha vượt lên ngay từ những phút đầu trận. Tiền đạo mang áo số 7 tận dụng đường kiến tạo của đồng đội để mở tỷ số ở phút thứ 6, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 39 bằng một pha dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm. Bồ Đào Nha sau đó tiếp tục áp đảo và giành chiến thắng đậm 5 - 0 trước Uzbekistan.

Cú đúp này không chỉ giúp Ronaldo chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi ở các giải đấu lớn mà còn đưa anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Ở tuổi 41, CR7 cũng vượt huyền thoại Eusebio để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha tại các vòng chung kết World Cup với 10 pha lập công.

Sau trận đấu, Ronaldo không giấu được cảm xúc khi lập tức đăng dòng trạng thái mới trên các tài khoản mạng xã hội của mình với nội dung tạm dịch là "Chúng tôi đã trở lại". Màn trình diễn của anh giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 sau trận hòa CHDC Congo ở lượt mở màn, đồng thời thắp lại niềm tin của người hâm mộ.