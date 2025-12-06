4 linh kiện lưu trữ người dùng nên mạnh dạn loại bỏ

Nhìn lại lịch sử lưu trữ, nhiều định dạng đã xuất hiện và biến mất kể từ những ngày đầu của máy tính cá nhân. Khi năm 2025 đi vào những ngày cuối cùng, chúng ta vẫn còn nhiều lựa chọn lưu trữ, tuy nhiên có 4 định dạng được xem là lỗi thời và không còn hữu ích nữa.

Ổ USB: Kỷ nguyên đã qua

Nhiều người ắt hẳn vẫn còn lưu trữ nhiều ổ USB cũ trong ngăn kéo, tuy nhiên chúng có thể đã phủ bụi do không được sử dụng trong nhiều năm. Vào đầu những năm 2000, chúng thường được dùng để di chuyển dữ liệu giữa máy tính ở nhà và trường học.

Tuy nhiên, với sự ra đời của các dịch vụ lưu trữ đám mây như OneDrive và Google Drive, ổ USB đã trở thành thứ kỷ niệm. Hầu hết ổ USB cũ đều sử dụng giao tiếp USB-A, trong khi nhiều máy tính xách tay hiện đại đã chuyển sang USB-C. Mặc dù vẫn có một số công dụng hữu ích, rõ ràng không có lý do gì để sử dụng chúng trong tương lai gần.

CD và DVD: Ký ức về một thời đã qua

Ắt hẳn không ít người còn nhớ những ngày lang thang trong các cửa hàng đĩa vào những năm 2000, nhưng giờ đây, với sự phát triển của đĩa Blu-ray và các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix và Spotify, CD và DVD đã nhanh chóng bị lãng quên.

Trong khi các PC có lắp ráp ổ DVD từng rất phổ biến, nhưng giờ đây hầu hết các hệ thống không còn được lắp ráp sẵn chúng nữa. Ngày nay, khi mua trò chơi hoặc bộ phim, hầu hết đều ở dạng Blu-ray khiến người dùng suy nghĩ CD/DVD để làm gì? Ngay cả nhiều trò chơi cần CD/DVD, việc sử dụng các phần mềm giả lập đĩa ảo cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Ổ SSD SATA M.2: Đã đến thời kết thúc

SSD SATA M.2 là một trong những thế hệ SSD đầu tiên trên thị trường. Ở thời điểm ra mắt, chúng có giá cao hơn nhiều so với HDD, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận sử dụng vì tính tiện lợi.

Tuy nhiên, với sự ra đời của SSD NVMe, ổ SSD SATA M.2 đã trở nên lỗi thời. SSD NVMe có tốc độ nhanh hơn nhiều, cho phép thời gian khởi động Windows và tải trò chơi nhanh chóng. Hiện nay nhiều nhà sản xuất đã ngừng sản xuất SSD SATA M.2, điều này cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong công nghệ lưu trữ.

Ổ cứng HDD: Thời đại đã qua

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng ổ cứng HDD không còn phù hợp để làm ổ đĩa khởi động chính hoặc lưu trữ các trò chơi hiện đại. Mặc dù vẫn hữu ích cho lưu trữ thứ cấp, nhưng tốc độ của HDD không đủ đáp ứng yêu cầu của nhiều trò chơi mới.

Các tựa game hiện nay như Cyberpunk 2077 hay Starfield yêu cầu ổ SSD là điều kiện tối thiểu. Do đó, trong vai trò ổ đĩa khởi động chính, ổ cứng HDD đã trở thành thứ lỗi thời.

Tóm lại, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc nhận diện và loại bỏ những linh kiện lưu trữ đã lỗi thời là điều cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất máy tính.