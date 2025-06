Microsoft bất ngờ "quay xe" khiến người dùng Windows 10 vui mừng

Chỉ còn 4 tháng nữa là đến ngày Windows 10 chính thức kết thúc hỗ trợ (14/10/2025), Microsoft vừa đưa ra một thông báo đáng chú ý về việc chương trình Cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng cá nhân. Đây là một động thái "quay xe" bất ngờ, mang đến tin vui cho hàng triệu người chưa sẵn sàng hoặc không thể nâng cấp lên Windows 11.

Động thái này có nghĩa là, ngay cả sau tháng 10, những máy tính còn chạy Windows 10 vẫn sẽ tiếp tục nhận được các bản vá bảo mật quan trọng, giúp người dùng an toàn trước các mối đe dọa an ninh mạng mà không cần phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Để đủ điều kiện, người dùng chỉ cần sao lưu cài đặt PC của mình bằng ứng dụng Windows Backup và tài khoản Microsoft.

Song song với "món quà an ủi" này, Microsoft cũng khởi động một chiến dịch thuyết phục cuối cùng, đăng tải một bài viết nêu bật 5 lý do chính vì sao người dùng nên nâng cấp lên Windows 11. Các lý do gồm:

- Bảo mật vượt trội: Với các yêu cầu như TPM 2.0, Windows 11 được cho là giảm 62% sự cố liên quan đến bảo mật.

- Tốc độ nhanh hơn: Việc cài đặt các bản cập nhật nhanh hơn tới 2,3 lần so với Windows 10.

- Trải nghiệm hiện đại: Các tính năng tăng năng suất như Snap Layouts và màn hình ảo được cải tiến.

- Khả năng tiếp cận tốt hơn: Cung cấp nhiều công nghệ hỗ trợ mới như Voice Access, Live Captions.

- Tính năng AI độc quyền: Các công cụ như Recall, Paint Cocreator (dù hầu hết chỉ có trên các thiết bị mới).

Trước đây, người dùng phải đứng trước lựa chọn khó khăn khi nâng cấp lên một hệ điều hành có giao diện gây tranh cãi, hoặc ở lại với Windows 10 và đối mặt với rủi ro bảo mật. Giờ đây, với việc các bản vá bảo mật được miễn phí, áp lực nâng cấp đã giảm đi đáng kể, cho phép người dùng có thêm thời gian để đưa ra quyết định phù hợp nhất với mình.