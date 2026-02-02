Cùng một mức giá, vì sao Android luôn cho “nhiều hơn” iPhone?

Mới đây, chiếc iPhone 17 Pro Max với cấu hình cao nhất và dung lượng lưu trữ 2TB có giá lên tới 2.000 USD (ở Việt Nam là 63,99 triệu đồng). Phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 17 có giá khởi điểm 799 USD (Việt Nam là 24,99 triệu đồng), trong khi mẫu iPhone 16e tiết kiệm nhất cũng được bán với giá từ 599 USD (Việt Nam là 16,99 triệu đồng).

iPhone có giá không hề rẻ, đặc biệt với các mẫu Pro.

Sự nổi lên của smartphone Android giá rẻ

Nếu đang tìm kiếm các lựa chọn điện thoại Android, người dùng sẽ nhận thấy rằng giá cả thường thấp hơn nhiều. Chẳng hạn, Galaxy A17 có giá chỉ 5,89 triệu đồng), với dung lượng lưu trữ tương đương iPhone 16e và màn hình AMOLED 90Hz nhanh hơn. Mặc dù iPhone nổi bật hơn về camera và hiệu năng, Galaxy A17 vẫn là một lựa chọn tốt với mức giá hợp lý.

Samsung không phải là nhà sản xuất Android duy nhất cung cấp các sản phẩm giá rẻ. Các thương hiệu như Motorola, Google và OnePlus cũng tham gia vào thị trường này. Chính sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc giá đã giúp điện thoại Android thường có giá thấp hơn iPhone.

Đặc biệt, thị trường Android rộng lớn cho phép các nhà sản xuất tự do thiết kế và cắt giảm chi phí nhằm hạ giá thành và thu hút người mua. Ngày nay, ngay cả những chiếc điện thoại Android cấp thấp cũng thường được trang bị màn hình OLED, pin dung lượng lớn và bộ xử lý mạnh mẽ.

Sự đa dạng thương hiệu đã khiến thế giới Android rất cạnh tranh.

Theo thống kê từ Statcounter, Android hiện chiếm hơn 70% thị phần hệ điều hành di động toàn cầu. Tại các thị trường nhấn mạnh vào giá cả, các thương hiệu như Xiaomi, OnePlus và Realme nổi bật với các sản phẩm tầm trung và cao cấp có giá cả cạnh tranh.

Cách điện thoại Android giảm giá thành

Để đạt được mức giá thấp hơn, các nhà sản xuất Android thường phải chấp nhận các hạn chế về chất lượng sản phẩm, phần cứng camera và hỗ trợ phần mềm. Nhiều điện thoại Android giá rẻ có thiết kế kém hấp dẫn và chất lượng camera không cao. Trong khi đó, Apple dựa vào thiết kế chip và hệ điều hành riêng, đồng thời cung cấp hỗ trợ phần mềm lâu dài hơn cho iPhone.

Phân tích chi phí sản xuất cho thấy Apple chỉ tốn khoảng 454 đến 474 USD để sản xuất một chiếc iPhone 14 Pro Max, trong khi sản phẩm này được bán với giá 1.100 USD. Mặc dù Apple phải chịu thêm nhiều chi phí khác, nhưng tỷ suất lợi nhuận vẫn rất ấn tượng. Ngược lại, nhiều điện thoại Android có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.

Dù đắt tiền, iPhone vẫn được nhiều người dùng lựa chọn.

Apple cũng có sức hút thị trường mạnh mẽ, với nhiều người dùng sẵn sàng chi tiền cho một chiếc iPhone mới nhờ vào các tính năng như iMessage. Trong khi Samsung được coi là thương hiệu cao cấp, họ cũng không ngại bán điện thoại ở mọi mức giá, ngay cả khi điều đó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

Cuối cùng, Apple không cắt giảm chi phí một cách trắng trợn như nhiều điện thoại Android giá rẻ. Bất kỳ chiếc iPhone nào cũng đảm bảo mang đến trải nghiệm chụp ảnh tuyệt vời, và ngay cả mẫu iPhone 16e cũng có xếp hạng chống nước, điều mà nhiều điện thoại Android không có.