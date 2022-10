Vì sao bạn nên tắt vị trí chính xác trên iPhone?

Các ứng dụng như Google Maps, Apple Maps… cần biết vị trí chính xác của bạn để có thể cung cấp hướng dẫn chi tiết về đường đi, vị trí nhà hàng, trạm xăng ở xung quanh.

Tương tự, các ứng dụng gọi taxi và đặt đồ ăn cũng sẽ yêu cầu quyền truy cập vị trí chính xác để nhân viên của họ có thể đến địa điểm của bạn kịp thời.

Nếu quan tâm đến quyền riêng tư, bạn nên hạn chế chia sẻ dữ liệu vị trí. Ảnh: MINH HOÀNG/Canva

Tuy nhiên không phải tất cả các ứng dụng trên iPhone đều cần quyền truy cập dữ liệu vị trí chính xác. Trừ khi bạn đang sử dụng ứng dụng bản đồ để điều hướng hoặc đặt taxi, đồ ăn… còn lại hầu hết các ứng dụng khác đều không cần phải sử dụng dữ liệu vị trí chính xác.

Không phải tất cả các ứng dụng trên iPhone đều cần sử dụng dữ liệu vị trí chính xác, đơn cử như game, camera, các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh… Do đó, nếu không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin riêng tư, bạn có thể thay đổi thiết lập liên quan đến việc sử dụng dữ liệu vị trí của từng ứng dụng.

Cách tắt vị trí chính xác trên iPhone

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) - Privacy and Security (bảo mật và quyền riêng tư). Trong mục Location services (dịch vụ định vị), bạn hãy chọn ứng dụng cần thay đổi hoặc thu hồi lại quyền truy cập dữ liệu vị trí, sau đó thiết lập thành Ask next time (hỏi vào lần tiếp theo) hoặc Never (không) thay vì While using the app (chỉ khi dùng ứng dụng).

Cấp quyền truy cập dữ liệu vị trí phù hợp với từng ứng dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên vô hiệu hóa tùy chọn Precise Location (vị trí chính xác) để hạn chế việc chia sẻ dữ liệu vị trí chính xác.

Tắt vị trí chính xác đối với các ứng dụng không cần thiết. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, khi vừa cài đặt một ứng dụng mới, bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo yêu cầu cấp quyền truy cập dữ liệu vị trí. Việc bạn cần làm là bấm vào tùy chọn Precise: On (chính xác: bật) và sửa lại thành Off (tắt).

Điều gì xảy ra khi bạn tắt vị trí chính xác của một ứng dụng?

Khi bạn tắt vị trí chính xác của một ứng dụng, ứng dụng sẽ chỉ nhận được tọa độ gần đúng trải dài trong đường kính kilomet, đó là lý do tại sao bạn có thể thấy một vòng tròn lớn màu xanh lam xuất hiện bên trong cảnh báo vị trí.

Khi một ứng dụng yêu cầu vị trí, iPhone sẽ tạo ra một tọa độ ngẫu nhiên trong vùng tròn này để chia sẻ vị trí chung của bạn.

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật Darmstadt (Đức) phát hiện ra rằng ngay cả khi iPhone đã tắt nguồn, thiết bị vẫn có thể bị theo dõi.

Theo các nhà nghiên cứu, khi bị tắt nguồn, iPhone vẫn cung cấp một lượng nhỏ năng lượng dự trữ cho chip Bluetooth, Ultra Wideband và NFC để chúng có thể hoạt động tối đa thêm 24 tiếng. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể dễ dàng xác định vị trí của thiết bị kể cả khi iPhone đã hết pin hoặc bị tắt nguồn.

Tuy nhiên, tin tặc có thể lợi dụng tính năng này để giành quyền kiểm soát iPhone ngay cả khi thiết bị đã tắt nguồn.

Mặc dù lỗ hổng này đáng lo ngại, nhưng bạn không cần phải quá lo lắng trừ khi bạn đang sử dụng iPhone đã Jailbreak.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/vi-sao-ban-nen-tat-vi-tri-chinh-xac-tren-iphone-post705116.html