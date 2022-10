iPhone vẫn có thể bị theo dõi kể cả khi tắt nguồn

Bắt đầu từ phiên bản iOS 15, một số mẫu iPhone đời mới (chẳng hạn như iPhone 13 series) đã được Apple tích hợp thêm tính năng định vị từ xa.

Cụ thể, khi nhấn giữ nút nguồn iPhone vài giây, bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo iPhone Findable After Power Off (có thể tìm iPhone sau khi bị tắt).

Tính năng này cho phép người dùng có thể theo dõi thiết bị trong trường hợp bị thất lạc, mất cắp… thậm chí kể cả khi iPhone đã bị tắt nguồn. Điều này thoạt nghe có vẻ tốt, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Người dùng vẫn có thể định vị iPhone kể cả khi thiết bị đã tắt nguồn. Ảnh: TIỂU MINH

iPhone được theo dõi như thế nào khi bị tắt nguồn?

Theo các nhà nghiên cứu, khi bị tắt nguồn, iPhone vẫn cung cấp một lượng nhỏ năng lượng dự trữ cho chip Bluetooth, Ultra Wideband và NFC để chúng có thể hoạt động tối đa thêm 24 tiếng. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể dễ dàng xác định vị trí của thiết bị kể cả khi iPhone đã hết pin hoặc bị tắt nguồn.

Tuy nhiên, tin tặc có thể lợi dụng tính năng này để giành quyền kiểm soát iPhone ngay cả khi thiết bị đã tắt nguồn.

Mặc dù lỗ hổng này đáng lo ngại, nhưng bạn không cần phải quá lo lắng trừ khi bạn đang sử dụng iPhone đã Jailbreak.

Việc Jailbreak iPhone cho phép người dùng có thể cài đặt thêm các tiện ích bổ sung, mở rộng khả năng truy cập trên thiết bị, tuy nhiên, việc này cũng đồng thời mở ra lỗ hổng cho phép tin tặc dễ dàng xâm nhập thiết bị.

Nếu bạn cho rằng dữ liệu của mình đang gặp rủi ro, hãy cân nhắc thực hiện một số hành động để ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính, đơn cử như thiết lập mật khẩu màn hình khóa, kích hoạt tính năng xác thực 2 yếu tố đối với tài khoản Apple ID… đồng thời cập nhật iPhone lên phiên bản iOS mới nhất.

3 cách bảo mật iPhone

- Không cho phép các ứng dụng theo dõi: Bắt đầu từ bản cập nhật iOS 14, Apple đã triển khai tính năng cảnh báo khi có một ứng dụng nào đó muốn theo dõi bạn. Điều này cho phép người dùng có thể ngăn chặn các nhà quảng cáo tiếp cận với dữ liệu cá nhân.

Để kích hoạt, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Tracking và kích hoạt tùy chọn Allow Apps to Request to Track (cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi).

- Vô hiệu hóa thông báo trên màn hình khóa: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - Face ID & Passcode (hoặc Touch ID & Passcode), nhập mật mã iPhone khi được yêu cầu. Tiếp theo, người dùng chỉ cần kéo xuống bên dưới và vô hiệu hóa tùy chọn Notification Centre (trung tâm thông báo).

Tắt tính năng hiển thị thông báo trên màn hình khóa. Ảnh: TIỂU MINH

- Bật xác thực 2 yếu tố: Để thực hiện, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - Tên người dùng - Password & Security (mật khẩu và bảo mật), và đảm bảo tính năng Two-Factor Authentication (xác thực hai yếu tố) đã được kích hoạt.

Bật tính năng xác thực hai yếu tố cho các tài khoản quan trọng. Ảnh: TIỂU MINH

