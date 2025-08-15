Mừng Quốc khánh, một nhà mạng "chơi lớn" tặng miễn phí 80GB data cho mọi thuê bao

Liên quan tới công tác chuẩn bị cho lễ Quốc khánh (2/9), VNPT cho biết, nhà mạng này đã hoàn tất rà soát, tối ưu toàn bộ hệ thống, triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin. Các kịch bản kỹ thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ duy trì chất lượng dịch vụ di động, phòng chống tấn công mạng (DDoS) cho đến các phương án phong tỏa dịch vụ khi có yêu cầu đột xuất.

Các nhà mạng đang triển khai phương án đảm bảo ổn định, an toàn thông tin mạng di động. (Ảnh minh họa)

Đối với các hoạt động trọng tâm như lễ diễu binh, diễu hành và các chương trình nghệ thuật lớn, VNPT đã tăng cường năng lực mạng di động VinaPhone tại 10 khu vực trọng điểm ở Hà Nội.

Cụ thể, bên cạnh 5.500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G trên các địa bàn diễn ra sự kiện, hàng loạt giải pháp kỹ thuật cũng đã được triển khai để nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng tăng cao tại các địa điểm sự kiện. Ngoài ra, VinaPhone phát sóng bổ sung 1.100 cell 4G, phát sóng lưu động/dã chiến 3G/4G/5G tại 106 điểm và tăng cường phát sóng indoor (các trạm phát sóng trong tòa nhà).

Cũng nhân dịp đại lễ, VinaPhone thông báo một tin vui dành cho toàn bộ khách hàng trên cả nước. Theo đó, từ hôm nay (ngày 15/8) đến hết ngày 5/9/2025, tất cả thuê bao VinaPhone trả trước và trả sau đều sẽ nhận 80GB data tốc độ cao hoàn toàn miễn phí.

"Chỉ cần soạn tin nhắn 80NAM gửi 888, khách hàng sẽ ngay lập tức được cộng dung lượng data tri ân, sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm nhận ưu đãi. Mỗi thuê bao được nhận ưu đãi một lần duy nhất trong suốt thời gian khuyến mại", trích thông báo của VinaPhone.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị hạ tầng viễn thông của VNPT - VinaPhone.