Người dùng iPhone sẽ phải sống chung với nhiều quảng cáo hơn từ ngày mai

Theo đó, các quảng cáo liên quan đến ứng dụng sẽ có màu xanh lam, được gắn biểu tượng Ad và xuất hiện trong mục Today (hôm nay), You Might Also Like (bạn cũng có thể thích) trên App Store.

Theo MacRumors, đây là lần đầu tiên Apple cho phép đặt quảng cáo trong mục Today (hôm nay), cho phép các nhà phát triển quảng bá ứng dụng rộng rãi và tiếp cận được với nhiều người dùng hơn. Lưu ý, quảng cáo trong mục Today (hôm nay) hiện không có sẵn trên App Store ở Trung Quốc.

Theo trang Apple Search Ads, với quảng cáo trong mục Today (hôm nay), ứng dụng của các nhà phát triển có thể xuất hiện nổi bật trên trang nhất của App Store, khiến nó trở thành nội dung đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi họ truy cập kho ứng dụng.

Sự nổi bật này sẽ nâng cao mức độ nhận biết về ứng dụng, đặc biệt là đối với những lần ra mắt nội dung mới, sự kiện và quảng cáo theo mùa.

Trước đây, Apple chỉ cho phép quảng cáo xuất hiện trên App Store khi người dùng tìm kiếm bằng từ khóa, và trong phần Suggested (được đề xuất).

Vào tháng 8-2022, Mark Gurman (Bloomberg) nói rằng Apple muốn tăng gấp 3 lần doanh thu quảng cáo lên ít nhất 10 tỉ USD mỗi năm. Tính minh App Tracking Transparency (ATT) của Apple được cho là đã khiến Zuckerberg tiêu tốn 70 tỉ USD.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/nguoi-dung-iphone-se-phai-song-chung-voi-nhieu-quang-cao-hon-tu-ngay-m...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/nguoi-dung-iphone-se-phai-song-chung-voi-nhieu-quang-cao-hon-tu-ngay-mai-post704604.html