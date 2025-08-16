JBL Boombox 4 trình làng với công suất đến 210W, pin đến 34 giờ

Sản phẩm này có sẵn trong ba tùy chọn màu sắc: đen, xanh dương và camo. Loa được thiết kế lại với phần thân loa nhẹ hơn 12% so với phiên bản Boombox 3, đi kèm tay cầm tiện lợi giúp dễ dàng mang theo. Loa có hệ thống âm thanh với 7 driver, bao gồm 2 loa trầm 5 inch, 2 loa tweeter 0,75 inch và ba bộ tản nhiệt thụ động. Công suất đầu ra của Boombox 4 đạt 210W khi cắm điện và 180W khi sử dụng pin.

Thuật toán AI Sound Boost mang đến âm thanh sống động và cân bằng.

Một điểm nổi bật của Boombox 4 là thuật toán AI Sound Boost mới cho phép phân tích âm thanh theo thời gian thực và điều chỉnh đầu ra để mang lại trải nghiệm âm thanh sống động và cân bằng hơn. Loa cũng hỗ trợ chế độ Bass Boost với hai mức độ giúp người dùng dễ dàng tăng cường âm trầm chỉ với một nút bấm.

Về kết nối, Boombox 4 được trang bị Bluetooth 5.4 và Auracast, cho phép người dùng ghép nối nhiều loa JBL tương thích để mở rộng trải nghiệm âm thanh. Loa cũng hỗ trợ kết nối đồng thời với 2 thiết bị Bluetooth giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa các nguồn phát mà không cần ngắt kết nối.

Ngoài khả năng phát trực tuyến qua Bluetooth, Boombox 4 còn hỗ trợ phát lại âm thanh lossless qua cổng USB-C. JBL đã tích hợp DAC chất lượng cao cho phép phát âm thanh độ phân giải cao trực tiếp từ PC hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Loa cũng có cổng USB-C và AC hỗ trợ sạc nhanh.

Các tính năng nổi bật trên Boombox 4.

Với kích thước 506,4 x 262,9 x 212,9 mm và trọng lượng 5,89 kg, bao gồm pin 99Wh bên trong cho thời gian phát nhạc lên đến 28 giờ và có thể kéo dài đến 34 giờ với chế độ Playtime Boost. Đặc biệt, Boombox 4 còn có chức năng như một pin dự phòng 30W mang lại khả năng sạc các thiết bị khác thông qua đầu ra PPS 20V/1.5A.

Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn IP68 về khả năng chống bụi và nước, đảm bảo độ bền trong các điều kiện sử dụng ngoài trời.

Bên cạnh đó, JBL cũng vừa ra mắt loa Bluetooth Grip với công suất 16W mang lại khả năng chống nước và bụi IP68, thời lượng pin 14 giờ và hiệu ứng ánh sáng động.