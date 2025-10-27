Cách định danh mức 2 cho tài khoản VNeTraffic nhanh chóng, đơn giản

Ngoài VNeID được biết đến là ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Việt Nam với rất nhều tính năng hữu ích cho người dân, doanh nghiệp lẫn các cơ quan quản lý, thì VNeTraffic cũng là một ứng dụng chuyên biệt trong lĩnh vực giao thông. Cả hai đều do các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát triển, quản lý.

Mới đây, sau nhiều năm thử nghiệm, VNeTraffic phiên bản 1.1.23 đã chính thức cho phép định danh mức 2. Theo đó, khi đăng nhập VNeTraffic mà chưa định danh mức 2, người dùng sẽ được yêu cầu định danh mức 2 thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu từ VNeID. Nhiệm vụ của người dùng chỉ là "tick" đồng ý các điều khoản, rồi xác thực tài khoản VNeID là xong.

Kết nối với VNeID để định danh mức 2 cho VNeTraffic.

Với VNeTraffic, người dùng có thêm rất nhiều tính năng quan trọng gắn liền với cuộc sống thường ngày, như quản lý phương tiện, giấy tờ liên quan phương tiện, tra cứu phạt nguội, xem lại lịch sử xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông,... Đặc biệt, tính năng gửi phản ánh sẽ hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan lý quản xử lý những trường hợp vi phạm giao thông mà người dân quay, chụp lại được.

Ngoài ra, người dùng có thể truy cập danh sách trạm thu phí để tra cứu vị trí các trạm BOT trên toàn quốc, xem danh sách điểm đăng kiểm nhằm thuận tiện trong việc kiểm định xe. Ngoài ra, phần cảnh báo về giao thông giúp cập nhật tình hình ùn tắc, tai nạn hay sự cố trên đường, góp phần lên kế hoạch di chuyển hợp lý hơn.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn có danh sách trụ sở CSGT và công an địa phương, giúp người dùng dễ dàng liên hệ khi cần hỗ trợ. Mục danh sách các trạm cứu hộ xe và danh sách hỗ trợ khẩn cấp, đường dây nóng được thiết kế để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp trên đường.

Một số tính năng trên VNeTraffic.