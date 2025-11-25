Microsoft giải quyết điều khó chịu lâu năm của Windows 11

Bản dựng Dev Preview mới nhất đã giới thiệu tính năng tải trước File Explorer để cải thiện tốc độ khởi động của ứng dụng. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những hệ thống có hiệu năng hạn chế, trong khi trên các máy tính hiện đại, File Explorer có thể khởi động gần như ngay lập tức.

Microsoft đang thử nghiệm thay đổi mới trên Windows 11.

Người dùng sẽ có tùy chọn tắt tính năng tải trước File Explorer, rất phù hợp với nhiều máy tính không cần thiết phải chạy ngầm ứng dụng này. Đây là một bước đi tương tự như những gì Microsoft đã thực hiện với các ứng dụng Office hồi đầu năm nhằm tăng tốc độ khởi động cho Word thông qua một tác vụ chạy âm thầm khi khởi động máy tính.

Ngoài ra, Microsoft cũng đã thực hiện những thay đổi đáng chú ý trong menu ngữ cảnh của File Explorer. Công ty đã giảm bớt sự lộn xộn bằng cách di chuyển các thao tác ít sử dụng vào các menu phụ. Một cửa sổ quản lý tệp mới sẽ bao gồm các tùy chọn như nén tệp thành tệp ZIP, sao chép dưới dạng đường dẫn, đặt làm hình nền máy tính và xoay tệp.

Menu chuột phải trên File Explorer đã gọn hơn.

Bên cạnh đó, các tùy chọn liên quan đến tệp đám mây cũng đã được chuyển sang một cửa sổ bật lên riêng, nơi người dùng có thể tìm thấy tùy chọn Send to My Phone.

Những cải tiến nói trên không chỉ giúp menu ngữ cảnh trở nên gọn gàng hơn mà còn cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm các thao tác thường dùng. Tất cả những thay đổi hiện đang được thử nghiệm trong bản dựng Dev Preview mới nhất của Windows 11 và dự kiến sẽ được triển khai cho tất cả người dùng vào đầu năm 2026.