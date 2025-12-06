Xiaomi 17S Pro lộ thông tin: Dùng chip XRing O2, ra mắt năm sau

Đầu năm nay, Xiaomi đã giới thiệu mẫu điện thoại Xiaomi 15S Pro, một phiên bản nâng cấp giữa năm của Xiaomi 15 Pro, với điểm nhấn là chip XRing O1 do chính hãng sản xuất, thay vì chip Qualcomm. Mới đây, một thông tin rò rỉ cho biết công ty đang phát triển phiên bản kế nhiệm trực tiếp mang tên Xiaomi 17S Pro.

Xiaomi 17S Pro có thể ra mắt năm sau

Theo leaker nổi tiếng Smart Pikachu, Xiaomi đang tiến hành phát triển dòng S thế hệ tiếp theo để thay thế Xiaomi 15S Pro, dự kiến sẽ được gọi là Xiaomi 17S, tiếp nối thành công của dòng sản phẩm Xiaomi 17. Mặc dù Xiaomi 15S Pro có thiết kế khá tầm thường, nhưng chip XRing O1 là điểm nổi bật.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu phiên bản kế nhiệm có ra mắt vào năm 2026 với chip XRing O2 hay không. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết băng tần cơ sở của XRing O2 vẫn đang trong quá trình phát triển, cho thấy dòng Xiaomi 17S có khả năng sẽ sử dụng chipset cao cấp thế hệ thứ hai từ Xiaomi.

Giống như Xiaomi 15S Pro, khả năng dòng Xiaomi 17S được phân phối ra ngoài Trung Quốc là rất thấp, khi Xiaomi có xu hướng giữ các chipset tự phát triển độc quyền cho thị trường nội địa. Do đó, mẫu Xiaomi 17 Ultra sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ là "át chủ bài" của Xiaomi trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc smartphone cao cấp.