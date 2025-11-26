"Cơn ác mộng" File Explorer hoạt động ì ạch trên Windows 11 sắp chấm dứt

Sự chậm chạp và ì ạch của File Explorer là một trong những điểm trừ lớn nhất khiến người dùng ngần ngại nâng cấp lên Windows 11. Tuy nhiên, khi Windows 10 đã chính thức bước vào giai đoạn cuối vòng đời hỗ trợ, việc chuyển đổi là điều khó tránh khỏi. Hiểu được "nỗi đau" này, Microsoft đang gấp rút thử nghiệm giải pháp tăng tốc cho hệ điều hành mới nhất của mình.

Theo các ghi chú phát hành từ bản dựng Windows 11 Preview mới nhất, Microsoft đang phát triển một tính năng gọi là "Preloading".

File Explorer của Windows 11 khét tiếng chậm chạp và đơ lag.

Về cơ bản, tính năng này cho phép File Explorer được tải ngầm trong hệ thống ngay từ khi khởi động, thay vì đợi người dùng nhấp chuột mới bắt đầu chạy. Microsoft khẳng định thay đổi này sẽ diễn ra âm thầm nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt: "File Explorer hy vọng sẽ khởi chạy nhanh hơn ngay khi bạn cần sử dụng".

Hiện tại, tính năng này mới chỉ xuất hiện giới hạn trong bản dựng Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271 (dành cho kênh Dev & Beta).

Dù rất hứa hẹn, Microsoft vẫn tỏ ra khá thận trọng. Trong ghi chú, hãng dùng từ "khám phá" (exploring) để mô tả tính năng này. Điều này đồng nghĩa với việc họ vẫn đang đánh giá hiệu quả thực tế và chưa cam kết chắc chắn sẽ đưa nó vào bản cập nhật chính thức cho đại chúng.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tham gia chương trình Windows Insider, bạn có thể trải nghiệm ngay lập tức bằng cách truy cập cài đặt của File Explorer và tìm mục "Enable window preloading for faster launch times".

Trong lúc chờ đợi bản cập nhật chính thức (có thể mất vài tháng), cộng đồng người dùng đã tìm ra một "lỗi" thú vị giúp tăng tốc File Explorer hiện tại.

Windows 11 sắp tới sẽ không còn chậm chạp nữa?

Bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + F11 hai lần liên tiếp (đưa File Explorer vào và thoát khỏi chế độ toàn màn hình), nhiều người nhận thấy tốc độ phản hồi của ứng dụng nhanh hơn hẳn. Tuy nhiên, cần lưu ý đây thực chất là một lỗi (bug) hệ thống, nên nó có thể gây ra một số phiền toái nhỏ khác trong quá trình sử dụng.