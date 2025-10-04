Đừng vội nâng cấp lên Windows 11 25H2 nếu lo gặp 4 lỗi này

Tính đến 30/9, Microsoft đã xác định ít nhất bốn lỗi trong bản cập nhật này, đồng thời cung cấp chi tiết về các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, người dùng không cần quá lo lắng vì Microsoft đã chuẩn bị sẵn các bản vá để khắc phục những sự cố này.

Trong thực tế, các lỗi này chủ yếu xuất phát từ phiên bản trước đó, Windows 11 24H2, do cả hai phiên bản đều sử dụng chung nền tảng hệ điều hành. Dưới đây là danh sách các vấn đề đã được phát hiện trong Windows 11 25H2.

Đầu tiên, vấn đề với nội dung bảo vệ DRM khi Windows 11 25H2 đã làm hỏng tính năng Enhanced Video Renderer và làm ảnh hưởng đến khả năng phát các nội dung được bảo vệ bằng DRM. Người dùng có thể gặp phải lỗi bản quyền hoặc video dừng phát đột ngột. Microsoft đang điều tra và dự kiến sẽ phát hành bản sửa lỗi vào tháng 10/2025.

Tiếp theo là lỗi cài đặt gói .msu khi trình cài đặt độc lập Windows Update (WUSA) không thể cài đặt các gói .msu, dẫn đến mã lỗi ERROR_BAD_PATHNAME. Lỗi này chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường doanh nghiệp và không thường gặp ở người dùng cá nhân. Microsoft sẽ phát hành bản sửa lỗi trong tương lai, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định.

Vấn đề thứ ba liên quan đến sự cố chia sẻ tệp SMB v1 khi bản cập nhật Windows 11 25H2 đã làm hỏng tính năng chia sẻ tệp Server Message Block (SMB) v1. Mặc dù Microsoft khuyến cáo không nên sử dụng SMB v1, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng. Người dùng được khuyên nên chuyển sang sử dụng SMB v2 hoặc v3 để tránh gặp phải sự cố này.

Cuối cùng là lỗi với Media Creation Tool trên các hệ thống máy tính ARM64 khi người dùng sẽ gặp thông báo lỗi khi cố gắng chạy công cụ này. Microsoft khuyến nghị sử dụng máy tính AMD hoặc Intel để tạo phương tiện cài đặt Windows 11 25H2 cho ARM64.

Microsoft cam kết sẽ tiếp tục theo dõi và khắc phục các vấn đề này trong các bản cập nhật sắp tới.