Giám đốc khoa học của Tencent cảnh báo: AI sắp tới ngưỡng rủi ro sinh học

Giám đốc khoa học AI của Tencent, ông Yao Shunyu

Phát biểu tại một hội thảo khoa học ở Hồng Kông (Trung Quốc), Giám đốc khoa học AI Tencent, ông Yao Shunyu cảnh báo, các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiến rất nhanh tới khả năng "làm chủ sinh học", mở ra cơ hội lớn cho y học nhưng đồng thời có thể tạo ra những rủi ro an ninh chưa từng có.

Theo ông Yao Shunyu, các hệ thống AI tiên tiến không chỉ ngày càng mạnh trong lĩnh vực an ninh mạng mà còn sắp đạt tới ngưỡng có thể gây tác động thực sự trong sinh học.

Ông cho rằng năng lực sinh học của AI sẽ sớm tiến tới mức có thể bị lợi dụng để gây hại nếu rơi vào tay các tác nhân xấu.

AI ngày càng được ứng dụng vào nghiên cứu y sinh, thiết kế protein, phát triển thuốc và tìm kiếm phương pháp điều trị mới. Những công nghệ này có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu và giảm chi phí phát triển dược phẩm.

AI sẽ đẩy nhanh quá trình phát minh thuốc khi công nghệ này được ứng dụng vào sinh học và y học

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng lo ngại chính các năng lực đó có thể bị khai thác để hỗ trợ thiết kế tác nhân sinh học nguy hiểm, phát triển vũ khí sinh học, gây ra đại dịch hoặc làm gia tăng rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

"Khả năng mạng của các mô hình AI và sắp tới là khả năng sinh học của các mô hình sẽ đạt đến ngưỡng mà hoàn toàn có thể xảy ra việc gây hại” - ông Yao phát biểu.

“Tất cả các công ty Trung Quốc hoặc bất kỳ công ty nào hoạt động theo mô hình mở đều rất cần phải có trách nhiệm và nghiêm túc về những vấn đề an ninh và an toàn đó".

Ông Yao Shunyu nhận định việc kiểm soát các rủi ro sinh học từ AI có thể phức tạp hơn so với các nguy cơ an ninh mạng do ranh giới giữa ứng dụng dân sự và khả năng lạm dụng thường khó phân biệt hơn.

Những cảnh báo này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Tencent công bố mô hình AI chủ lực mới mang tên Hy4.

Công ty cho biết đã loại bỏ dữ liệu liên quan đến khai thác lỗ hổng phần mềm khỏi quá trình huấn luyện nhằm hạn chế khả năng hỗ trợ tấn công mạng.

Tencent cũng khẳng định năng lực sinh học của Hy4 vẫn thấp hơn đáng kể so với ngưỡng rủi ro cao mà công ty tự đặt ra.

Chuyên gia Yao Shunyu, 29 tuổi, từng là nhà nghiên cứu của OpenAI, gia nhập Tencent năm 2025 và có nhiều đóng góp vào các đột phá bao gồm sản phẩm Operator và Deep Research.