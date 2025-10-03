Google Maps có thay đổi mà hàng triệu người dùng nên biết

Với khoảng 154 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, Google Maps đã trở thành một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới. Người dùng tại Mỹ trung bình dành khoảng 23 phút mỗi ngày cho ứng dụng này nhờ vào những tính năng hữu ích mà nó mang lại, từ việc chỉ đường đến gợi ý địa điểm ăn uống, nơi lưu trú và các địa danh lịch sử.

Google Maps vừa có những thay đổi về giao diện sử dụng.

Để nâng cao trải nghiệm của người dùng, giao diện Google Maps thường xuyên được cập nhật, và lần này, hai nút quan trọng đã được thay đổi. Đầu tiên là nút Floating Action Button (FAB) ở góc dưới bên phải màn hình, giờ đây nhỏ hơn và có màu xanh ngọc lam với biểu tượng hình thoi chỉ sang phải. Khi nhấn vào nút này sau khi nhập điểm đến, người dùng sẽ được chuyển đến màn hình lập kế hoạch hành trình, nơi có thể thêm điểm dừng bằng cách chạm vào biểu tượng ba chấm bên cạnh hộp Your location và chọn Edit stops.

Nút thứ hai, nằm ngay trên nút FAB, là nút hiển thị vị trí hiện tại. Trước đây, nút này có hình mũi tên màu xanh trong vòng tròn, nhưng giờ đã được thiết kế lại thành hình vuông với biểu tượng giống như la bàn. Nếu bản đồ không hiển thị vị trí hiện tại, biểu tượng sẽ chuyển thành chấm màu xanh lam để chỉ rõ vị trí của người dùng.

Giao diện mới cho trải nghiệm sử dụng tốt hơn.

Ngoài ra, nút Layers ở phía bên phải ứng dụng cũng đã được cập nhật với một chấm nhỏ trong biểu tượng. Nhấn vào nút này cho phép người dùng chọn loại bản đồ muốn xem, bao gồm giao diện mặc định, giao diện vệ tinh và giao diện địa hình. Nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về phương tiện công cộng, đèn báo giao thông, cơ sở hạ tầng và đường dành cho người đi xe đạp.

Những thay đổi này hiện đang được triển khai cho người dùng Android với phiên bản 25.39 của Google Maps. Nếu chưa cài đặt ứng dụng, người dùng có thể tải xuống từ Google Play Store. Google đã đầu tư nhiều công sức vào những thay đổi này nhằm chứng minh sự chú trọng đến trải nghiệm người dùng ứng dụng để tạo khả năng tương tác dễ dàng hơn.