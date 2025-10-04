Google “khai tử” 2 tính năng Gmail quen thuộc, hàng triệu người bị ảnh hưởng

Đây là thông tin cần thiết cho những người dùng đang phụ thuộc vào tiện ích mở rộng Gmailify và giao thức truy xuất email POP.

Gmailify sẽ không còn hoạt động

Được giới thiệu vào năm 2016, Gmailify cho phép người dùng nâng cấp tài khoản email từ các dịch vụ bên ngoài như Yahoo! và Outlook với nhiều tính năng hữu ích của Gmail. Những tính năng này bao gồm bộ lọc thư rác hiệu quả, tự động phân loại hộp thư đến, thông báo đẩy trên điện thoại và chức năng tìm kiếm nâng cao. Tuy nhiên, từ tháng 1/2026, người dùng sẽ không còn được hưởng những lợi ích này khi sử dụng tài khoản email bên ngoài trong Gmail.

Người dùng Gmail không còn nhận được hai tính năng kể từ tháng 1/2026.

Ngừng hỗ trợ giao thức POP

Ngoài Gmailify, Google cũng sẽ ngừng hỗ trợ POP - giao thức cho phép người dùng tích hợp email từ các tài khoản khác vào Gmail. Tùy chọn “nhập email từ tài khoản khác” sẽ không còn tồn tại từ tháng 1/2026. Thay vào đó, Google khuyến nghị người dùng chuyển sang sử dụng IMAP, một tiêu chuẩn hiện đại đã được hầu hết các nhà cung cấp email hỗ trợ. Người dùng nên kiểm tra cài đặt của nhà cung cấp email để đảm bảo IMAP đã được kích hoạt và thực hiện chuyển đổi từ POP sang IMAP càng sớm càng tốt.

Cần lưu ý rằng những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến các email trong tương lai. Các email đã được đồng bộ hóa trong tài khoản Gmail sẽ vẫn giữ nguyên. Tài khoản bên ngoài vẫn có thể được sử dụng trong ứng dụng Gmail, nhưng chỉ thông qua IMAP. Google cũng khuyến nghị người dùng có tài khoản công việc hoặc giáo dục nên liên hệ với quản trị viên của họ nếu cần chuyển sang Google Workspace.

Đối với nhiều người dùng Gmail, những thay đổi này có thể yêu cầu họ làm quen với hệ thống mới. Những ai đã sử dụng Gmailify hoặc giao thức POP sẽ cần chuyển sang IMAP trước tháng 1/2026 và sẽ không còn được hưởng một số chức năng tiện lợi như bộ lọc thư rác và tự động sắp xếp.