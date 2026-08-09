Vì sao người dùng vẫn bám Windows 10 dù Microsoft đã khai tử?

Ngày 14/10/2025 đánh dấu thời điểm chính thức kết thúc hỗ trợ cho hệ điều hành Windows 10. Từ thời điểm này, Microsoft sẽ không còn cung cấp các bản cập nhật tính năng cũng như hỗ trợ kỹ thuật qua các kênh khách hàng. Tuy nhiên, công ty đã triển khai chương trình cập nhật bảo mật mở rộng nhằm cho phép người dùng kéo dài thời gian hỗ trợ thực tế đến ngày 12/10/2027. Tham gia chương trình này, người dùng sẽ được bảo vệ khỏi phần mềm độc hại và các cuộc tấn công mạng cho đến thời điểm đó.

Vẫn còn hàng triệu máy tính đang chạy Windows 10.

Theo số liệu từ StatCounter, tỷ lệ người dùng Windows 10 đã giảm từ khoảng 42% vào tháng 10 năm ngoái xuống còn 26% vào tháng 5 năm nay. Đây rõ ràng là một con số lớn so với lượng máy tính trên thị trường. Đáng chú ý hơn, việc nâng cấp từ Windows 10 lên Windows 11 là miễn phí khiến không ít người đặt dấu hỏi về lý do nhiều người vẫn trì hoãn cập nhật.

Giải thích cho điều này, trang BGR cho biết nguyên nhân chủ yếu là do Windows 11 gặp phải nhiều lỗi và vấn đề về hiệu suất, bất chấp việc Microsoft đã nỗ lực cải thiện trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, một số người vẫn đang sử dụng phần cứng không được hỗ trợ, và việc nâng cấp máy tính mới trong bối cảnh giá cả tăng cao cũng là một yếu tố khiến họ chần chừ.

Tiếp tục sử dụng Windows 10 liệu có an toàn?

Miễn là người dùng tham gia chương trình hỗ trợ mở rộng và thường xuyên cập nhật phần mềm, hệ thống của họ vẫn có thể an toàn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các chứng chỉ bảo mật đang dần hết hạn, điều này có thể ảnh hưởng đến Secure Boot - một tính năng quan trọng giúp bảo vệ hệ thống khỏi mã độc.

Người dùng được khuyến cáo rời Windows 10, đặc biệt khi Microsoft chỉ còn duy trì hỗ trợ thêm một thời gian.

Microsoft đã có kế hoạch gia hạn các chứng chỉ này thông qua các bản cập nhật phần mềm, nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Một số máy tính cũ có thể gặp khó khăn với các chứng chỉ mới, và một số ứng dụng có thể ngừng hỗ trợ Windows 10.

Đối với những người không muốn nâng cấp lên phiên bản Windows mới nhất, chuyển sang nền tảng khác như Mac hoặc Linux là một lựa chọn khả thi. Linux, với thị phần toàn cầu vượt quá 4,7% vào năm 2025, đang ngày càng trở nên phổ biến. Người dùng có thể tìm thấy nhiều phiên bản Linux được thiết kế để giống với Windows, như Zorin OS hay Linux Mint. Ngoài ra, ChromeOS cũng là một lựa chọn dễ dàng cho những ai muốn cài đặt trên máy tính để bàn hoặc laptop.