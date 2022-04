Tính năng này của Apple đã khiến Facebook và YouTube thiệt hại hàng tỉ USD

Đa số các ứng dụng và trang web hiện nay đều theo dõi người dùng, tuy nhiên, với tính năng App Tracking Transparency (ATT), bạn hoàn toàn có thể hạn chế được việc bị theo dõi.

Về cơ bản, App Tracking Transparency (ATT) sẽ buộc các ứng dụng trên iPhone xin phép trước khi theo dõi hoạt động của bạn.

Ví dụ, khi mở ứng dụng Facebook, bạn sẽ thấy xuất hiện lời nhắc cho biết ứng dụng muốn theo dõi bạn, nếu đồng ý, người dùng chỉ cần chọn Allow (cho phép) và ngược lại là Ask App not to Track (yêu cầu ứng dụng không theo dõi).

Mặc định, các ứng dụng sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như vị trí, lịch sử duyệt web, thói quen chi tiêu, tuổi tác... và tạo thành một hồ sơ kỹ thuật số. Thông tin này có thể được bán lại cho các bên thứ ba để họ chạy quảng cáo nhắm mục tiêu.

Sau khi tính năng App Tracking Transparency (ATT) ra mắt, có đến 96% người dùng tại Mỹ đã sử dụng vì không muốn bị Facebook theo dõi. Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg tỏ ra không hài lòng khi biết Apple cho phép người dùng từ chối việc bị theo dõi. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên khi doanh thu quảng cáo của Facebook vào năm 2020 đạt khoảng 84 tỉ USD.

Theo một báo cáo gần đây của Lotame, doanh thu của các nền tảng công nghệ lớn có thể đã giảm gần 16 tỉ USD do tính năng App Tracking Transparency (ATT) của Apple.

Thống kê của Lotame cho thấy mức độ thiệt hại của các công ty. Ảnh: Lotame

“Khó có thể tách biệt tác động của những thay đổi này đối với Facebook, Twitter, Snap và YouTube, vì cả 4 công ty vẫn đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ và chiếm nhiều thị phần”, Mike Woosley, Giám đốc Điều hành của Lotame cho biết.

Mặc dù vậy, Facebook vẫn là công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với ước tính thiệt hại khoảng 12,8 tỉ USD doanh thu. Theo sau đó là YouTube với 2,1 tỉ USD, Mike nói thêm.

Chia sẻ với Financial Times, chuyên gia tiếp thị Eric Seufert cho rằng: “Facebook phải xây dựng lại bộ máy của họ do bị ảnh hưởng bởi tính năng ATT. Các công cụ và khuôn khổ mới cần được phát triển và thử nghiệm rộng rãi trước khi triển khai cho một lượng lớn người dùng”.

